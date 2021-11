Tội danh Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa bị khởi tố có mức phạt thế nào?

Mức phạt cao nhất lên đến 12 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh: Trần Thường

Sau khi được VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thực hiện Quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" được quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tội danh này có 3 khung hình phạt, trong đó khung cao nhất là từ 7 đến 12 năm tù giam. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, đây là hình phạt bổ sung.

Bình luận về tội danh, luật sư Hòe cho biết, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi thiếu trách nhiệm là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao của người có Chức vụ, quyền hạn.

Không thực hiện nhiệm vụ được giao là trường hợp người có chức vụ quyền hạn không làm những việc theo đúng quy định của pháp luật, của điều lệ công tác như: Nội quy, Quy chế, Quy trình… có tính chất bắt buộc phải thực hiện theo.

Người có chức vụ quyền hạn lại không thực hiện đúng nhiệm vụ, chức vụ, quyền hạn của mình như: Thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không kịp thời do đó không đáp ứng được yêu cầu của công việc đã đề ra.

Hậu quả nghiêm trọng là những thiệt hại được xác định và có cơ sở xác định là nghiêm trọng về tài sản, về vật chất hay tinh thần, thiệt hại về uy tín, danh dự, tài sản của cơ quan Nhà nước, của tổ chức và cá nhân…

Chủ thể của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự. Chủ thể của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cũng được coi là chủ thể đặc biệt, chỉ những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức mới có thể là chủ thể của tội phạm này.

Khách thể của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào chế độ; gây thất thoát, lãng phí nghiêm trọng đến tài sản của cơ quan, tổ chức; làm cho cán bộ, công chức ở cơ quan, tổ chức mình bị thoái hoá biến chất.

Ngoài ra, theo vị luật sư, Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được thực hiện do vô ý. Động cơ phạm tội không phải là yếu tố bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Đây là đặc điểm khác với một số tội phạm khác mà người phạm tội có chức vụ, quyền hạn thực hiện.

Do đó, khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nếu cần xác định động cơ phạm tội cũng chỉ có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt chứ không có ý nghĩa định tội.

Ông Trương Quốc Cường duyệt, cấp phép nhập thuốc H-Capita

Theo tài liệu của Dân Việt, ngày 30/7/2019 và 18/9/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án hình sự, gồm vụ án "Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác" và vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan".

Ngày 21/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định nhập 2 vụ án trên thành vụ án "Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế" để điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra đánh giá, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có liên quan đến nhiều cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, nhiều công ty kinh doanh dược phẩm trong, ngoài nước.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu lô thuốc H-Capita theo đơn hàng số 225/ĐH/VNP-NK, ngày 16/10/2013 của VN Pharma có một số điểm chưa thống nhất về tên thuốc và dạng bào chế; về thành phần tá dược; công thức hóa học của dược chất chính; về hạn sử dụng…

Tổ chuyên gia thẩm định và các chuyên gia thuộc 3 nhóm thẩm định đã đánh giá đạt yêu cầu, đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc H-Capita.

Căn cứ kết quả thẩm định, đề xuất của Tổ thẩm định và Phòng Quản lý kinh doanh Dược, ông Trương Quốc Cường (khi đó là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế), đã duyệt, cấp phép nhập khẩu đối với thuốc H-Capita theo đơn hàng của VN Pharma, trong khi hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu thuốc có một số điểm chưa thống nhất, có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, cấp phép nhập khẩu.