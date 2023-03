Tom Cruise và Will Smith đã từng là bạn thân của nhau nhưng dường như như mối quan hệ của họ đã trở nên xấu đi trong những năm qua. Theo nguồn tin thân cận với cả hai diễn viên, Will Smith đã cố gắng kết nối lại với Cruise với hy vọng hợp tác trong một dự án mới giúp vực dậy sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, Tom Cruise đã tránh mặt Will Smith như "tránh tà", thậm chí từ chối trả lời tin nhắn của anh.

Dường như có hai lý do khiến Tom Cruise tránh né bạn cũ. Đầu tiên, nam diễn viên hiện đang duy trì một lối sống khép kín tại Anh và ít khi duy trì các mối quan hệ tại Hollywood. Thứ hai, Cruise lo ngại rằng việc hợp tác với Will Smith sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình, sau scandal nam diễn viên "King Richard" tát Chris Rock tại Oscar lần thứ 94.

Tom Cruise "phớt lờ" tin nhắn cầu cứu của Will Smith

Tom Cruise và Will Smith có mối quan hệ công việc tại Hollywood. (Ảnh: IT).

Các nguồn tin thân cận với nam diễn viên cho rằng, Tom Cruise đồng cảm với những gì Will Smith đã trải qua nhưng không sẵn sàng mạo hiểm danh tiếng của mình để kết giao trở lại. Nam diễn viên "Mission Impossible" tin rằng, việc cộng tác với Smith có khả năng gây hại cho sự nghiệp, điều mà anh đã dày công gây dựng trong nhiều năm.

Về phía Will Smith, được hợp tác với Tom Cruise sẽ là cứu cánh cho sự nghiệp của anh. Nam diễn viên 54 tuổi được cho là sẵn sàng bay tới London để gặp Tom Cruise và thảo luận về các dự án trong tương lai. Tuy nhiên, cho đến nay, Cruise vẫn kiên định từ chối và "phớt lờ" tin nhắn của Smith.

"Will đã nhiều lần tiếp cận Tom, cố gắng kết nối lại và xem liệu họ có thể đi dạo và cùng nhau suy nghĩ về một số dự án hay không. Một bộ phim hay với Tom Cruise sẽ đảm bảo cho sự trở lại của Will hoặc có thể anh ấy nghĩ vậy. Will thậm chí còn đề nghị bay tới London nếu điều đó thuận tiện hơn nhưng Tom không đồng ý và thậm chí còn không trả lời tin nhắn hồi âm cho anh ấy", nguồn tin cho hay.

Rõ ràng là có mâu thuẫn giữa hai diễn viên từng là đối thủ "nặng ký" của nhau tại Hollywood. Hiện tại, dường như Tom Cruise hài lòng với việc duy trì khoảng cách và tránh bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào có thể đến từ việc hợp tác với Smith.

Hai nam tài tử từng là đối thủ "nặng ký" của nhau tại Hollywood. (Ảnh: IT).

Về phần Will Smith, anh tiếp tục làm việc chăm chỉ để vực dậy sự nghiệp của mình. Nam diễn viên mới ra mắt bộ phim mới nhất "Emancipation" và nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình ở Hollywood.

Tom Cruise và Will Smith đều là những diễn viên rất thành công ở Hollywood nhưng họ không phải là bạn thân. Mặc dù họ đã gặp gỡ và tương tác với nhau tại nhiều sự kiện ở Hollywood trong nhiều năm nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy tình bạn thân thiết giữa hai người.

Tuy nhiên, cả hai diễn viên đều tham gia Church of Scientology, một giáo phái gây tranh cãi về ảnh hưởng của nó đối với các mối quan hệ cá nhân của các thành viên. Không rõ liệu sự tham gia chung của hai nam diễn viên trong tổ chức này có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của họ hay không, vì cả Will Smith và Tom Cruise chưa bao giờ bình luận công khai về điều đó.

Trong thế giới khốc liệt của Hollywood, tình bạn có thể thoáng qua và các liên minh có thể thay đổi theo thời gian. Người hâm mộ chỉ có thể hy vọng rằng, Tom Cruise sẽ xuất hiện và Will Smith có cơ hội thứ hai để chứng minh giá trị của mình.