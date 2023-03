Tóm gọn 2 "nữ quái" rủ nhau "ôm" 5 bánh heroin

Clip: Tóm gọn 2 quái nữ rủ nhau ôm 5 bánh heroin

Thu giữ số lượng lớn heroin

Theo đó và hồi 20h30 ngày 24/3 tại khu vực bản Pa Phàng 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Công an xã Chiềng Hắc, Phòng PCMT và TP Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phá thành công Chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng Tráng Y Phếnh (SN1992) trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hòa Bình) và Mùa Thị Sía (SN1996) trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La) về hành vi "Mua bán trái phép ma túy".



Đối tượng Tráng Y Phếnh và Mùa Thị Sía cùng tang vật 5 bánh heroin tại cơ quan Công an. Ảnh: Cao Thiên

Tang vật thu giữ gồm 5 bánh Heroin với trọng lượng hơn 1,5kg, 2 điện thoại di động, 1 xe máy cùng một số tang vật khác.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.