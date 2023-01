Năm 2022 là một năm thành công đối với các nhóm nhạc nữ "tân binh" của K-pop. Theo Joong Ang, tình hình có vẻ tốt cho tới hiện tại nhưng họ có thể sẽ đối mặt với một số thử thách lớn từ các nhóm nhạc nữ mới khác, chuẩn bị ra mắt trong năm 2023.

Nhóm nghệ sĩ sắp ra mắt đầu tiên gây chú ý trong năm nay là BabyMonster của YG Entertainment, dự kiến ra mắt vào quý đầu tiên. Không có nhiều thông tin được tiết lộ về nhóm, ngoại trừ cái tên và có ý kiến cho rằng, nhóm có thể bao gồm bảy thành viên - mặc dù điều này có thể thay đổi.

"Họ có linh hồn của YG. Chúng tôi hy vọng các sao nữ sẽ khiến cả thế giới bất ngờ giống như họ luôn làm điều đó với chúng tôi", Yang Hyun Suk, nhà sản xuất chính của YG Entertainment cho biết trong một video được tải lên vào tuần trước.

Các nhóm nhạc nữ làm khuynh đảo K-pop trong năm 2023

Ban nhạc (G)I-DLE. (Ảnh: IT).

Một nhóm nhạc nữ khác quyết định tên là tripleS gồm 10 thành viên sẽ ra mắt vào giữa tháng 2/2023. Các thành viên bao gồm: Kim Chae Yeon, người dẫn chương trình nổi tiếng của chương trình "Tok!Tok! Boni, Hani", Kim Na Kyoung, em gái của ca sĩ BIBI và Kaede, cựu người mẫu Nhật Bản...

HYBE và JYP Entertainment cũng đã công bố kế hoạch cho ra mắt một nhóm nhạc nữ trong năm nay, cả hai đều hợp tác với một công ty âm nhạc Mỹ.

HYBE sẽ ra mắt một nhóm nhạc nữ với Geffen Records, một công ty con của Universal Music Group. Một chuyến lưu diễn thử giọng đã bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái tại Osaka, Tokyo, Fukuoka và Sydney. Các buổi thử giọng ở London, Seoul và Busan đang diễn ra trong tháng này.

Mặt khác, JYP Entertainment đã hợp tác với một công ty âm nhạc lớn khác là Republic Records. Hai công ty đã tổ chức một buổi thử giọng vào tháng 9 năm ngoái như một phần của mối quan hệ hợp tác bắt đầu vào năm 2020.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh cho các nhóm nhạc mới sẽ rất khó khăn khi các nhóm nhạc nữ đã ra mắt đang thống trị âm nhạc Hàn Quốc.

Chỉ riêng trong năm 2022 đã có 18 nhóm nhạc nữ ra mắt, nhiều nhóm trong số đó đã gây chú ý ngay từ ngày đầu tiên. Giải Grammy đã chọn ra 10 nhóm nhạc tân binh K-pop đáng chú ý trong năm 2023, gọi họ là "viên ngọc quý" của nền K-pop năm 2022 đang xác định cả "âm và hình" của K-pop trong năm 2023: Billlie, IVE, Kep1er, Nmixx, Le Sserafim, CLASS:y, NewJeans, CSR, mimiirose và Fifty Fifty.

"Vào năm 2022, K-pop được đánh dấu bởi phái nữ. Từ những bản "hit" đầu xuân như "Tomboy" của (G)I-DLE và "Love Dive" của IVE cho đến việc Blackpink đứng đầu bảng xếp hạng album Billboard 200 và sau đó bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn nhất của một nhóm nhạc nữ K-pop. Năm 2022 không thiếu những thành tựu hay chất liệu âm nhạc tuyệt vời của các nhóm nhạc nữ tại K-pop", một bài báo viết.

Le Sserafim là cái tên sáng giá của K-pop trong năm qua. (Ảnh: IT).

Các nhóm nhạc nữ dưới sự bảo trợ của HYBE là Le Sserafim, NewJeans và fromis_9 đều sẵn sàng mang đến âm nhạc mới trong năm nay. fromis_9 sẽ tung ra sản phẩm âm nhạc mới trong quý đầu tiên của năm 2023, đây sẽ là sản phẩm đầu tiên của nhóm kể từ khi thành viên Jang Gyu Ri rời nhóm vào tháng 7 năm ngoái.

GOT the beat của SM Entertainment, một "siêu nhóm" bao gồm các thành viên từ một loạt các nhóm nhạc nữ khác nhau trực thuộc công ty sẽ trình làng một album mới mang tên "Stamp On It" vào ngày 16/1. Các nhóm nhạc nữ Red Velvet và aespa cũng chuẩn bị phát hành nhạc mới nhưng ngày chưa được ấn định.

Các nhóm nhạc nữ của JYP Entertainment là Twice, ITZY, Nmixx và NiziU cũng được dự đoán sẽ có một năm bận rộn.

Tuy nhiên, tương lai của ngôi sao lớn nhất YG Entertainment là Blackpink vẫn chưa rõ ràng. Ban nhạc sẽ phải quyết định xem có nên gia hạn hợp đồng trong năm nay hay không. Đã bảy năm đã trôi qua kể từ khi các thành viên ra mắt vào tháng 8/2016. Thành viên Jisoo dự kiến sẽ phát hành một ca khúc solo, cô thành viên cuối cùng làm như vậy nhưng lịch ra mắt cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Bên cạnh đó, xu hướng các ca sĩ ảo trong K-pop cũng được dự đoán sẽ tiếp diễn trong năm nay.

Các nghệ sĩ ảo bao gồm các thành viên hình đại diện do máy tính tạo ra với giọng nói của người thật đằng sau hậu trường đã xuất hiện trong những năm gần đây như một ảnh hưởng phụ của sự bùng nổ metaverse. Những cái tên nổi tiếng bao gồm Isegye Idol, nhóm nhạc nữ ảo gồm sáu thành viên ra mắt vào tháng 12/2021 và các ngôi sao ảo Reah Keem, Sua và Rozy.

Một nhóm nhạc nữ ảo có tên MAVE sẽ được sản xuất bởi Kakao Entertainment trong năm nay. Công ty cũng sẽ ra mắt một nhóm nhạc nữ ảo mới thông qua chương trình thử giọng "Girls' Re:Verse" bắt đầu vào ngày 2/1/2023 trên YouTube và Kakao Page.

New Jeans vừa lập kỷ lục trong năm 2022. (Ảnh: IT).

Một số nhóm nhạc nam mới cũng chuẩn bị ra mắt nhưng sự thiếu vắng các "tân binh" nam đáng chú ý đã tiếp diễn trong nhiều năm tại K-pop. Trên thực tế, các lễ trao giải cuối năm luôn chật vật để tìm ra ban nhạc giành giải Nam nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Bắt đầu từ năm nay, Melon Music Awards (MMA) thống nhất hạng mục "tân binh" nữ và nam thành một: Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Melon không tiết lộ lý do chính xác đằng sau quyết định này nhưng nhiều người phân tích rằng, đó là do thiếu nhóm nhạc nam mới nổi bật đủ điều kiện nhận giải. Cuối cùng, hai nhóm nhạc nữ NewJeans và IVE đã mang về giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của MMA năm 2022.

Theo dữ liệu cuối năm của Circle Chart được tiết lộ vào tháng trước, các nhóm nhạc nam bán được nhiều album hơn các nhóm nhạc nữ nhưng các nhóm nhạc nữ lại được nghe nhiều hơn. Điều này được cho là do trong khi các nhóm nhạc nam tập trung vào việc hình thành mối quan hệ sâu sắc nhưng hẹp với những người hâm mộ trung thành của họ thì các nhóm nhạc nữ lại hướng đến nhiều nhóm người nghe đa dạng hơn.