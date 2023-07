Mới đây, chia sẻ trong một bài phỏng vấn, nam diễn viên nổi tiếng người Anh Tom Holland cho biết mình đã trải qua một cuộc hành trình thay đổi bằng cách kiêng rượu trong 18 tháng qua. Trong podcast mang tên "On Purpose With Jay Shetty", Holland cho biết quyết định này đã mang lại hạnh phúc và thoải mái mà anh chưa từng trải qua.

Tom Holland và hành trình cai rượu trong 6 tháng

Ngôi sao Spider-Man cho biết con đường dẫn đến ngheiện rượu không phải là ngày một, ngày hai. Giống như nhiều người, nam diễn viên đã có một thời kỳ "vùi đầu" vào các buổi tiệc, ăn mừng trong bầu không khí vui, cùng với bạn bè thưởng thức một chút đồ uống có cồn. Sau một thời gian dài, nam diễn viên cho biết anh chợt "bừng tỉnh" và quyết định đoạn tuyệt rượu trong một tháng. Điều khiến anh ngạc nhiên là suốt một tháng trời, Tom Holland nhận thấy mình luôn nghĩ tới chuyện uống rượu.

Nam diễn viên Người nhện - Tom Holland cho biết bản thân anh không hề biết mình nghiện rượu. Ảnh: IT.

Chính những suy nghĩ đó đã khiến cho anh đánh giá lại sự phụ thuộc của mình vào đồ uống có cồn. Quyết tâm chứng minh với bản thân rằng anh không có vấn đề gì, anh kéo dài việc kiêng rượu đến tháng 2, với ý định hoàn thành hai tháng không uống rượu. Để hoàn thành thử thách này, anh phải vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là khi buộc phải tham gia các buổi tiệc xã hội, nơi mà một diễn viên nổi tiếng như anh thường xuyên phải góp mặt. Nhận ra rằng mình đã thực sự nghiện rượu, Holland quyết định kéo dài thời gian kiêng rượu cho đến ngày sinh nhật vào ngày 1 tháng 6.

Hành trình cai rượu cho đến ngày sinh nhật là một bước ngoặt đối với Holland. Khi anh đạt đến cột mốc sáu tháng, anh trải qua một cảm giác vui sướng và thỏa mãn khó tưởng. Nam diễn viên tuyên bố đó là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh từ trước tới này. Ngoài những "phần thưởng" về mặt tâm lý, anh cũng nhận thấy những lợi ích về sức khỏe đáng kể từ lối sống không uống rượu. Cải thiện chất lượng giấc ngủ, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và tăng cường sự sáng suốt chỉ là một trong số nhiều thay đổi tích cực mà anh cảm nhận thấy. Holland cảm thấy khỏe mạnh về mặt thể chất và năng động hơn, giúp anh dễ dàng đối mặt với các thách thức trên phim trường.



Nhìn lại hành trình cai rượu của mình, Holland đặt câu hỏi vì sao bản thân lại từng phụ thuộc vào rượu. Tom Holland nhận ra anh đã sử dụng rượu như một "cái gối" để cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, bằng cách tập trung vào điều chỉnh tư duy và chấp nhận sự thực này, anh đã thực hiện một thay đổi lâu dài, đó là cai rượu. Quan điểm mới này đã giúp anh thoát khỏi sự phục thuộc vào rượu và khám phá những lựa chọn lành mạnh hơn.

Tom Holland tên đầy đủ là Thomas Stanley Holland, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1996 tại Kingston Upon Thames, London, Anh. Anh được biết đến trên toàn thế giới nhờ vai diễn Người Nhện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Holland có niềm đam mê biểu diễn nghệ thuật khi còn nhỏ. Anh theo học tại Trường Nghệ thuật Biểu diễn và Công nghệ BRIT ở London, trau dồi kỹ năng khiêu vũ, ca hát và diễn xuất. Trong thời gian học tại trường, anh đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm sân khấu khác nhau và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu về sân khấu.

Tom Holland được biết tới qua vai diễn Người Nhện nổi tiếng. Ảnh: IT.

Năm 2012, ở tuổi 16, Holland đã có vai diễn đầu tay trong bộ phim thảm họa "The Impossible". Diễn xuất của anh trong vai Lucas Bennett, một cậu bé bị mắc kẹt trong trận sóng thần tàn khốc ở Ấn Độ Dương năm 2004. Màn trình diễn khiến anh được giới phê bình đánh giá cao.

Sau vai diễn đột phá của mình, Holland tiếp tục hoạt động trong cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Anh xuất hiện trong các bộ phim như "How I Live Now" (2013), "In the Heart of the Sea" (2015) và "Edge of Winter" (2016). Anh cũng đóng vai chính trong hai miniseries của BBC "Wolf Hall" (2015) và phim truyền hình dài tập "The Lost City of Z" (2017).

Tuy nhiên, vào năm 2016, sự nghiệp của Holland đã có một bước ngoặt đáng kể khi anh được chọn vào vai Peter Parker, còn được gọi là Người Nhện, trong bộ phim siêu anh hùng Marvel "Captain America: Civil War". Vai diễn nhận được sự hoan nghênh của khán giả.

Holland đã thể hiện lại vai Người Nhện của mình trong các bộ phim tiếp theo của MCU, bao gồm "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Spider-Man: Far From Home" (2019) và "Spider-Man: No Way Home" (2021). Anh cũng đã xuất hiện với vai Người Nhện trong các bộ phim khác của Marvel như "Avengers: Infinity War" (2018) và "Avengers: Endgame" (2019).

Ngoài việc tham gia vào MCU, Holland đã thể hiện sự linh hoạt của mình với tư cách là một diễn viên ở nhiều thể loại khác nhau. Anh đóng vai chính trong phim chính kịch "The Devil All the Time" (2020) và phim tội phạm "Cherry" (2021), cả hai đều thể hiện khả năng xử lý các nhân vật phức tạp của nam diễn viên.