Tổng Biên tập Báo Nghệ An: Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phản ánh nhiều vấn đề 'nóng', 'gai góc'

Trong hơn 2.700 tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023, Báo Nghệ An đã có 2 tác phẩm lọt vào chung khảo và đoạt giải, đó là: Loạt bài: “Tích tụ ruộng đất tạo bước đệm bền vững cho tái cơ cấu nông nghiệp” và loạt bài: “Tạo mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững: Đúng đối tượng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm”.

Đây là 2 loạt bài được Hội đồng chấm chung khảo đánh giá cao về về tính thời sự, luận giải nhiều vấn đề "nóng" về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở tỉnh Nghệ An. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với ông Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023, Báo Nghệ An có 2 tác phẩm dự thi, đó là loạt bài: “Tích tụ ruộng đất, tạo bước đệm bền vững cho tái cơ cấu nông nghiệp” và loạt bài: “Tạo mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững: Đúng đối tượng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm”. Ông có thể đánh giá đôi nét về nội dung, tính thời sự của 2 tác phẩm này?

- Những năm qua, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thậm chí có những mảng, lĩnh vực đang thực sự tạo được "sức nóng", tạo được áp lực để bứt phá và thay đổi hết sức rõ nét để hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững.

Trong đó, tích tụ đất và nhu cầu tích tụ ruộng đất để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, đồng thời thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững là những vấn đề thực tiễn đầy tính thời sự.

Ông Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập báo Nghệ An.

Nghệ An là tỉnh có cư dân sinh sống ở khu vực nông thôn và diện tích đất nông nghiệp lớn. Trong 20 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 02 năm 2001 và Chỉ thị số 08 năm 2012 về dồn điền đổi thửa. Theo đó, những Chỉ thị này đã lần lượt tháo gỡ, "cởi trói" để đáp ứng nhu cầu phát triển trong các giai đoạn trước.

Đến nay, "tấm áo cũ đã chật", cơ chế hiện tại có những mặt bất cập, trong khi nguồn lực và dư địa để phát triển còn rất lớn. Qua quá trình tìm hiểu và nắm bắt được vấn đề thực tiễn đặt ra, phóng viên Báo Nghệ An đã nung nấu và chuyển tải nhu cầu thực tiễn đặt ra về tích tụ ruộng đất theo hướng mạnh mẽ, toàn diện, với tầm nhìn dài hơi hơn để không chỉ tháo gỡ mà còn tạo động lực cho sản xuất lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng và giá trị nông nghiệp.

Từ những thực tiễn đó, nhóm tác giả của Báo Nghệ An đã vào cuộc kịp thời, thông qua tác nghiệp, lăn lộn ở các vùng miền, phỏng vấn lãnh đạo các cấp, ngành và địa phương, từ đó, loạt bài: “Tích tụ ruộng đất, tạo bước đệm bền vững cho tái cơ cấu nông nghiệp” đã ra đời.

Cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Na Chạng, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt hướng dẫn người dân trồng quế nâng cao thu nhập. Hình ảnh nằm trong loạt bài: "Tạo mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững: Đúng đối tượng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm”. Ảnh: Đình Tuyên.



Đối với loạt bài: “Tạo mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững: Đúng đối tượng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm”, phải khẳng định, từ loạt bài này chúng ta có thể thấy được nhiều mô hình nông nghiệp giúp nông dân thoát nghèo đã được triển khai, đó là sự cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị đối với chính sách giảm nghèo. Trên thực tế, nhiều mô hình rất thành công và phát huy nội lực rất tốt.

Song bên cạnh đó, cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề, đó là một số khoảng trống giữa mô hình và thực tiễn vẫn còn nhiều bất cập, thậm chí thiếu hiệu quả, nhiều mô hình "đầu voi đuôi chuột" và nhiều mô hình cũng đã thất bại.

Với sự sâu sát với thực tiễn, nhóm tác giả đã nắm bắt được vấn đề căn cơ, then chốt đặt ra, làm sao hỗ trợ có điều kiện để phát huy ý chí của những hộ nghèo, từ đó, góp phần thực hiện Chương trình giảm nghèo thực sự hiệu quả, bền vững.



Có thể khẳng định, 2 loạt bài của Báo Nghệ An đã phản ánh nhiều vấn đề "nóng", "gai góc" mang đầy tính thời sự của lĩnh vực "tam nông". Thông qua 2 loạt bài đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của người làm báo đối với người dân trên địa bàn tỉnh, từ đó đã thôi thúc tòa soạn Báo Nghệ An tập trung phản ánh.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định xây dựng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã và đang đi vào cuộc sống, từng bước mang lại những đổi thay mang tính toàn diện cho khu vực "tam nông". Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, dân số đông, kinh tế chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, Báo Nghệ An đã đầu tư về nguồn lực, nội dung ra sao để tuyên truyền về vấn đề “tam nông”?.

- Báo Nghệ An luôn xác định tuyên truyền, phản ánh về "tam nông" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nhân lực, đầu tư về con người và nội dung để tuyên truyền mạnh mẽ trên tất cả các ấn phẩm, các nền tảng của báo.

Cụ thể, về con người, chúng tôi phân công một đồng chí trong Ban biên tập trực tiếp chỉ đạo về mảng "tam nông", phân công nhiều ê kíp phóng viên chuyên sâu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND về "tam nông". Đồng thời bám sát các hoạt động của Sở NNPTNT, Hội Nông dân tỉnh và các huyện trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền một cách nhanh chóng, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức đối với lĩnh vực "tam nông".

Báo Nghệ An không chỉ thông tin diện rộng, mà còn tập trung thông tin thành các chuyên đề chuyên sâu. Từ đầu năm 2023 đến nay chúng tôi có 53 chuyên đề chuyên sâu thì có đến 30 chuyên đề liên quan đến nông nghiệp và 11 chuyên đề trực tiếp về lĩnh vực "tam nông".

Cùng với đầu tư về con người, Báo Nghệ An cũng đổi mới nội dung, sáng tạo về hình thức, đầu tư phân phối nội dung trên các nền tảng, hệ sinh thái của Báo Nghệ An, từ đó làm cho lượt tiếp cận, chia sẻ các vấn đề về "tam nông" có hiệu ứng sâu rộng trên báo điện tử, nền tảng mạng xã hội, lan tỏa đến được với các nhà khoa học, giới nghiên cứu, doanh nghiệp, nông dân và đông đảo công chúng, tạo thành hiệu ứng xã hội sâu rộng trên Facebook, Youtube, Google, TikTok, Spotify…

Xã Bình Sơn (huyện Anh Sơn) đi đầu trong chuyển đổi, tích tụ ruộng đất. Hình ảnh nằm trong loạt bài: “Tích tụ ruộng đất, tạo bước đệm bền vững cho tái cơ cấu nông nghiệp”. Ảnh: Hoài Thu

Là cơ quan báo chí địa phương, nhưng Báo Nghệ An đã thực hiện những bài phỏng vấn độc quyền, trong đó, có nhiều bài viết chuyên đề về "tam nông", đặc biệt phỏng vấn Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan. Ngoài ra, Bộ trưởng Lê Minh Hoan còn có những bài viết tâm huyết về nông nghiệp Nghệ An đăng tải trên Báo Nghệ An.

Báo Nghệ An cũng đã thu hút các chuyên gia, các nhà nghiên cứu chuyên sâu để tham gia luận giải những vấn đề "tam nông" nói chung và "tam nông" ở Nghệ An nói riêng, từ đó, gợi mở, góp phần tháo gỡ cơ chế chính sách, thu hút các nhà quản lý, doanh nghiệp quan tâm và đồng hành, xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nghệ An ngày càng phát triển một cách bền vững, hiệu quả.

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chỉ đạo; giao báo Nông thôn ngày nay, Ngân hàng Agribank tổ chức thực hiện. Đây là lần đầu tiên một Giải báo chí về “tam nông” được tổ chức. Ông có đánh giá gì về tầm quan trọng và ý nghĩa của Giải báo chí này?.

Chúng tôi cho rằng, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 đã mở ra không gian mới để Báo Nghệ An giới thiệu, đưa các vấn đề nóng về "tam nông" đến với các cấp lãnh đạo, quản lý, cũng như đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về nông nghiệp và đại biểu dân cử, từ đó cùng tháo gỡ các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Do đó, với những tỉnh nông nghiệp có vị trí quan trọng như Nghệ An và với các nhà báo "thâm canh" sâu về lĩnh vực "tam nông" thì đây thực sự là sân chơi bổ ích, là cơ hội để nâng tầm tiếng nói của mình về những điều trăn trở, tâm huyết.

Báo Nghệ An rất vui mừng khi trong lần đầu tiên tham dự đã có 2 tác phẩm đạt giải. Đây là động lực để chúng tôi gắn bó, cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa để góp phần tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về "tam nông" vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn ông!