Tổng chưởng lý New York khởi kiện nhà ông Trump

(Từ trái sang) Eric Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump và Donald Trump tham dự lễ động thổ Khách sạn Quốc tế Trump tại Tòa nhà Old Post Office ở Washington, tháng 7/2014. Ảnh: Reuters.

Đơn kiện được đệ trình lên một tòa án bang New York ở Manhattan, cáo buộc Trump Organization đã có hành vi sai trái trong việc báo cáo tình hình tài chính hàng năm từ năm 2011 đến năm 2021. Đơn kiện cũng chỉ đích danh Trump Organization cũng như các con của cựu tổng thống là Donald Trump Jr., Eric Trump và Ivanka Trump, theo Reuters.

Tổng chưởng lý Letitia James, một đảng viên Dân chủ, cho biết văn phòng của bà đã phát hiện ra hơn 200 bằng chứng về việc định giá tài sản sai lệch. Đơn khiếu nại đề cập đến 23 tài sản mà bà gọi là "bị thổi phồng một cách quá đáng và gian lận".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump xem vụ kiện là một hành vi có chủ đích của đảng đối thủ nhắm vào ông. Cựu tổng thống cũng phát động cuộc công kích cá nhân nhắm vào bà James.

Đây là vụ kiện dân sự, nhưng bà James cho biết bà đang đệ trình các cáo buộc hình sự tới công tố viên liên bang ở Manhattan và Sở Thuế vụ để điều tra.

“Hình thức gian lận và lừa dối mà ông Trump và Trump Organization sử dụng để tư lợi tài chính thật đáng kinh ngạc”, bà James nói trong một cuộc họp báo.