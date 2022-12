Top 10 nam diễn viên Hollywood có cát-xê "khủng" năm 2022: Có người thu về 100 triệu USD

Năm 2022 là một năm bội thu đối với những gương mặt kỳ cựu trong làng giải trí như: Tom Cruise, Leonardo DiCaprio và Brad Pitt với những bộ phim mới. Trong khi đó, vai diễn được giới phê bình đánh giá cao trong Joker (2019) đã mang lại cho Joaquin Phoenix nguồn tài chính dồi dào bởi phần tiếp theo của bộ phim đã bấm máy.

Sau đây là danh sách 10 nam diễn viên kiếm tiền "khủng" nhất năm 2022 của Variety.

Tom Cruise nhận 100 triệu USD khi đóng "Top Gun: Maverick"

Tom Cruise trong vai Đại úy Pete “Maverick” Mitchell trong "Top Gun: Maverick". Ảnh: TNS

Collider đưa tin, phần tiếp theo của Top Gun được phát hành hơn ba thập kỷ kể từ phần đầu tiên đã vượt qua 1,37 tỷ USD Mỹ tại phòng vé toàn cầu vào tháng 8/2022.

Số tiền cát-xê ban đầu của Tom Cruise chỉ là 13 triệu USD khi anh nhận lời tham gia bộ phim. Tuy nhiên, nam diễn viên 60 tuổi đã ký một gói đảm bảo rằng, diễn viên/nhà sản xuất được trích từ tổng thu nhập của bộ phim bom tấn kiếm được từ việc bán vé và doanh thu phát trực tuyến. Vì vậy, Tom Cruise kiếm được gần gấp 10 lần so với những thỏa thuận ban đầu trước khi phát hành phim. Thu nhập năm 2022 của Cruise tích lũy lên con số khổng lồ 100 triệu USD khiến anh trở thành diễn viên được trả lương cao nhất trong năm.

Will Smith thu về 35 triệu USD khi đóng chính trong "Emancipation"

Nam diễn viên người Mỹ Will Smith cảm ơn sau khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai "King Richard" tại lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 94 tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles vào ngày 27/3. Ảnh: EPA-EFE

Will Smith gây chú ý vào đầu năm nay bởi anh tát Chris Rock trên truyền hình quốc gia tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Hành động của Will Smith khiến nhiều người hâm mộ và các nhà phê bình tự hỏi, liệu sự nghiệp điện ảnh của người đàn ông 54 tuổi này sẽ đi về đâu trong tương lai?

Theo BBC, bộ phim mới nhất của anh là "Emancipation" nhìn chung nhận được những đánh giá tích cực và có thể là cứ hích cứu rỗi, đưa nam diễn viên này trở lại Hollywood. Bộ phim được cho là đã trả 35 triệu USD cho Will Smith. Trong phim anh vào vai một nô lệ trong bối cảnh những năm 1860.

Leonardo DiCaprio thu về 30 triệu USD khi đóng phim "Killers of the Flower Moon"

Nam diễn viên Leonardo DiCaprio phát biểu trên sân khấu tại Lễ hội Công dân Toàn cầu 2019: Power The Movement ở Công viên Trung tâm ở New York. Ảnh: AFP

Danh sách các bộ phim được giới phê bình đánh giá cao của Leonardo DiCaprio bao gồm: "Shutter Island" (2010), "Django Unchained" (2012) và "Once Upon a Time … in Hollywood" (2019 đã mang lại cho anh số tiền lương hậu hĩnh trong những năm qua.

Bộ phim tiếp theo của nam diễn viên 48 tuổi là "Killers of the Flower Moon" đã trả cho anh 30 triệu USD. Tác phẩm có sự tham gia của Robert De Niro với kịch bản của Martin Scorsese. Bộ phim lịch sử dựa trên những vụ giết người của bộ tộc Osage những năm 1920 và vụ việc trở thành vụ án giết người lớn đầu tiên của FBI.

Brad Pitt thu về 30 triệu USD khi đóng vai chính trong bộ phim "Formula 1" của TBC

Brad Pitt tham dự buổi chụp ảnh Bullet Train tại Corinthia London vào ngày 20/7 ở London, Anh. Ảnh: Getty Images

Tham gia diễn xuất từ lâu nhưng mức lương của Brad Pitt chưa bao giờ có dấu hiệu đi xuống. Sau bộ phim "Bullet Train", nam diễn viên kiêm nhà sản xuất 58 tuổi đã "chốt" hợp đồng biểu diễn mới nhất của mình trong một cuộc đàm phán độc quyền trị giá 30 triệu USD. Deadline xác nhận rằng, Brad Pitt sẽ đóng vai một tay đua Công thức 1 kỳ cựu trong một bộ phim phát hành trên Apple Studios. Tiêu đề chưa được tiết lộ nhưng kịch bản được viết bởi Ehren Kruger - người viết "Top Gun: Maverick" và cũng sẽ có sự tham gia của người 7 lần vô địch giải đua Công thức 1 Lewis Hamilton.

Dwayne "The Rock" Johnson thu về 22,5 triệu USD khi đóng chính trong "Black Adam"

Dwayne Johnson trong một cảnh phim "Black Adam". Ảnh: AP

Dwayne Johnson xuất phát từ một đô vật và trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh được trả lương cao nhất ở Hollywood.

Đối với vai diễn siêu anh hùng đầu tiên của The Rock, anh đã được trả một khoản tiền khổng lồ 22,5 triệu USD để đóng vai Black Adam của DC Comics. Người đàn ông 50 tuổi này kiếm thêm hàng triệu USD bằng cách quảng cáo bộ phim trên mạng xã hội bằng tài khoản Instagram có tới 350 triệu người theo dõi của mình.

Will Ferrell thu về 20 triệu USD khi đóng phim "Spirited"

Nam diễn viên Will Ferrell đến dự buổi ra mắt phim ở Los Angeles vào tháng 3/2012. Ảnh: AP

Ferrell là gương mặt quen thuộc của những bộ phim hài, đặc biệt là về chủ đề Giáng sinh. Nam diễn viên người California 55 tuổi này đã tích lũy được khối tài sản ròng đáng kể. Tấm séc thanh toán khi tham gia bộ phim "Spirited" trị giá 20 triệu USD của anh đã "bồi đắp" thêm vào khối tài sản đó.

Chris Hemsworth thu về 20 triệu USD khi đóng vai chính trong "Extraction 2"

Chris Hemsworth là một trong những gương mặt đại diện cho Hugo Boss. Ảnh: chrishemsworth/Instagram

Theo The Indian Express, Chris Hemsworth lần đầu tiên gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel để đóng vai Thor, anh vẫn là một diễn viên đang lên. Nhưng nam diễn viên 39 tuổi này đã chứng kiến mức lương của mình tăng vọt trong thập kỷ qua từ 122.000 USD lên con số khổng lồ 18 triệu USD cho bộ phim gần đây nhất. Chris Hemsworth chứng tỏ tên tuổi của mình được săn đó, khi Netflix trả cho anh 20 triệu USD để tiếp tục đảm nhận vai chính trong bộ phim hành động "Extraction 2".

Vin Diesel thu về 20 triệu USD khi đóng chính trong "Fast X"

Vin Diesel kiếm được hàng triệu USD với loạt phim "Fast and Furious". Ảnh: vindiesel/Instagram

Những người hâm mộ loạt phim đua xe/hành động "Fast and Furious" sẽ rất vui khi biết rằng loạt phim này đang thực hiện một bộ phim khác (phần thứ 11). Vin Diesel sẽ thu về 20 triệu USD cho vai diễn của anh trong phần mới.

Tom Hardy thu về 20 triệu USD khi đóng vai chính trong "Venom 3"

Tom Hardy là một diễn viên người Anh nổi tiếng. Ảnh: tom.hardy.legacy/Instagram

Được biết đến với những vai diễn đầu tay trong các bộ phim như "RocknRolla" (2008) và "Inception" (2010), Tom Hardy trúng số độc đắc khi giành được hợp đồng biểu diễn chính cho loạt phim Venom của Marvel do Sony sản xuất. Nam diễn viên người Anh 45 tuổi, được cho là đã kiếm được 20 triệu USD khi tái ký hợp đồng với nhân vật do Disney sản xuất cho bộ phim thứ ba sắp tới của hãng.

Joaquin Phoenix thu về 20 triệu USD khi đóng chính "Joker 2"

Joaquin Phoenix tạo dáng tại buổi ra mắt Joker tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) ở Toronto, Ontario, Canada, vào tháng 9/2019. Ảnh: Reuters

Nam diễn viên người Mỹ 48 tuổi đã được Warner Bros ký hợp đồng tiếp tục nhân vật phản diện Joker của DC Comics.

Theo Variety, nam diễn viên đã được trả 4,5 triệu USD cho bộ phim ra mắt năm 2019. Kể từ đó, anh đã chứng minh được giá trị của mình khi bộ phim kiếm được hơn 1 tỷ USD tại phòng vé. Năm 2022, Joaquin Phoenix tiếp tục được trả 20 triệu USD khi đồng ý tham gia "Joker 2", trong phim anh sẽ đóng cùng với Lady Gaga.