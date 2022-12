"Avatar: The Way of Water" sắp chạm ngưỡng 1 tỷ USD doanh thu "Avatar: The Way of Water" sắp chạm ngưỡng 1 tỷ USD doanh thu

"Avatar: The Way of Water" đã thu về 855,4 triệu USD trên toàn thế giới.

"Bom tấn" khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron "Avatar: The Way of Water" đã thống trị phòng vé trong dịp Giáng sinh. Ngay cả khi tại Mỹ hiện đang có một cơn bão lớn khiến nhiều người gặp khó khăn khi ra khỏi nhà. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang bao trùm một phần lớn nước Mỹ với nhiệt độ lạnh giá, gió lớn và tuyết phủ dày, góp phần khiến doanh thu của các bộ phim "ảm đạm" hơn dự kiến. Đối với các chủ rạp, đây là một thời điểm tương đối thất vọng trong năm 2022, bởi họ dựa vào kỳ nghỉ lễ để tăng doanh thu. Hollywood đã lo ngại rằng, tổng doanh thu sẽ giảm vì dịp Giáng sinh rơi vào dịp cuối tuần, do đó sẽ cắt giảm số lượng ngày nghỉ. Với thời tiết xấu, cũng như mối lo ngại gia tăng về các trường hợp nhiễm Covid-19 khiến cho một số bộ phim mới ra mắt không gây được tiếng vang tại phòng vé.

"Avatar: The Way of Water" sắp chạm ngưỡng 1 tỷ USD doanh thu "Avatar: The Way of Water" đã thu về 855,4 triệu USD trên toàn thế giới. (Ảnh: IT). Ngay cả trong hoàn cảnh không thuận lợi đó, "Avatar: The Way of Water" vẫn xoay sở để mang về những con số kha khá, kiếm được 56 triệu USD từ 4.202 rạp chiếu ở Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần. Phim được dự đoán sẽ thu được 82 triệu USD tính từ thứ 6 tới thứ 2, điều này sẽ nâng tổng doanh thu nội địa của phim lên 278 triệu USD. "Avatar" phần một gặp điều kiện thời tiết bất lợi tương tự khi ra rạp vào tháng 12/2009, nhưng điều đó không ngăn cản bộ phim phá vỡ kỷ lục với 760 triệu USD ở Bắc Mỹ và 2,92 tỷ USD trên toàn cầu. Với hoạt động kinh doanh đầy hứa hẹn trong tuần, "Avatar: The Way of Water" đã thu về 855,4 triệu USD trên toàn thế giới, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ năm trong năm 2022 chỉ sau 10 ngày ra rạp. Đến cuối năm nay, bộ phim bom tấn có kinh phí 350 triệu USD này đang đặt mục tiêu đạt mốc 1 tỷ USD. Chỉ có hai phim khác, "Top Gun: Maverick" và "Jurassic World: Dominion" đạt được mốc đó trong năm nay. Sau 10 ngày trên màn ảnh rộng, bộ phim sử thi kinh phí lớn của Disney và thế kỷ 20 "Avatar: The Way of Water" là bộ phim có doanh thu cao thứ 5 trong năm với 855 triệu USD tiền vé toàn cầu. Ngoài Bắc Mỹ, "Avatar 2" có doanh thu cao nhất ở Trung Quốc với 100,5 triệu USD, tiếp theo là Hàn Quốc với 53 triệu USD, Pháp với 52,3 triệu USD, Ấn Độ với 37 triệu USD và Đức với 35,7 triệu USD. Có một số lý do khiến phần phim tiếp theo sẽ gặp khó khăn trong việc đạt đến đỉnh cao của phần trước, là phần phim có doanh thu phát hành cao nhất trong lịch sử với 2,97 tỷ USD trên toàn thế giới. Thứ nhất, phòng vé toàn cầu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch và các thị trường quan trọng như Trung Quốc đang trải qua đợt bùng phát trở lại của virus. Hơn nữa, phần tiếp theo sẽ không được chiếu ở Nga, nơi phần đầu thu về 116 triệu USD. Imax đã đóng góp một phần đáng kể vào doanh thu bán vé toàn cầu, với 97 triệu USD đến từ các phòng chiếu cao cấp của công ty. Giống như bản gốc, vé Imax và 3D đắt tiền hơn dự kiến sẽ tăng tổng doanh thu cho "Avatar 2". "Avatar: The Way of Water" gây sự cố cho nhiều rạp chiếu Nhật Bản 22/12/2022 13:15

