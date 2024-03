Địa điểm du lịch cuốn hút dịp 30/4 – 01/5 tại Miền Nam

Miền Nam là một trong những điểm đến được cho là vô cùng hấp dẫn, cuốn hút trong mắt những người con dân miền Bắc và miền Trung. Thậm chí, vùng lãnh địa này còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách quốc tế. Một mùa lễ nữa lại sắp đến, bạn đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch 30/41/5 miền Nam chưa? Vậy du lịch miền Nam dịp lễ 30/4 – 1/5 đi chơi nơi đâu?



Top 5 địa điểm du lịch 30/4 -1/5 ở miền Nam 2024. (Ảnh: Huy hoàng Digital)

Được mệnh danh là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa lớn nhất ở miền Nam, Sài Gòn còn được biết đến là thành phố sôi động với những khu vui chơi giải trí và mua sắm sầm uất. Du lịch Sài Gòn, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh những tòa nhà cao tầng san sát nhau, những ngôi chợ truyền thống có tuổi đời hơn trăm năm và không thiếu những biệt thự cổ kính, sang trọng và đắt giá. Và đặc biệt là ẩm thực thì hội tụ nhiều món ăn, văn hóa ẩm thực vùng miền, đặc sản độc đáo và hấp dẫn.

Top 5 địa điểm du lịch 30/4 -1/5 ở miền Nam 2024: Vũng Tàu

Vũng Tàu là một trong số ít thành phố sở hữu bãi biển gần Sài Gòn đẹp nao lòng. (Ảnh: VTV.vn)

Cách Sài Gòn chỉ hơn 1 giờ chạy xe, Vũng Tàu là một trong số ít thành phố sở hữu bãi biển gần Sài Gòn đẹp nao lòng. Dưới tiết trời oi bức của những ngày tháng 4 đầu tháng 5, du khách sẽ cảm thấy vô cùng thư giãn khi được đắm mình dưới làn nước biển mát lạnh. Không những thế, Vũng Tàu còn có vô vàn điểm vui chơi hấp dẫn như đồi Con Heo, hải đăng, tượng chúa Kito, công viên nước Tropicana Park, cánh đồng cừu, bến thuyền Marina,...

Top 5 địa điểm du lịch 30/4 -1/5 ở miền Nam 2024: Côn Đảo

Đến với Côn Đảo dịp lễ 30/4 - 1/5, du khách hãy trải nghiệm các hoạt động lặn ngắm san hô. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Có thể Côn Đảo không phải là hòn đảo quá rộng lớn, song nơi đây được thiên nhiên ưu ái một cảnh đẹp tựa thiên đường. Đến với Côn Đảo dịp lễ 30/4 - 1/5, du khách hãy trải nghiệm các hoạt động lặn ngắm san hô, tham quan rừng ngập mặn, xem rùa đẻ trứng,… Đặc biệt, nếu ghé thăm mảnh đất linh thiêng này, đừng quên viếng thăm cô Sáu và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc nhé.

Top 5 địa điểm du lịch 30/4 -1/5 ở miền Nam 2024: Cần Thơ. (Ảnh :Viet Fun Travel)

Du lịch miền Tây Nam Bộ nói chung hay du lịch Cần Thơ nói riêng đều mang đến những trải nghiệm thú vị tại miền sông nước. Là một thành phố nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ nổi tiếng với những địa điểm mang đậm nét văn hoá đặc trưng của miền sông nước như chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, nhà cổ Bình Thủy, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, cồn Sơn, miệt vườn trái cây, vườn cò Bằng Lăng,...

Bên cạnh đó là ẩm thực với những món ăn đậm miền sông nước như lẩu các loại hoa bông, lẩu cá… cực kỳ tươi, ngon và bổ dưỡng.

Top 5 địa điểm du lịch 30/4 -1/5 ở miền Nam 2024: Tây Ninh

Núi Bà Đen, điểm đến du lịch tâm linh. (Ảnh: Sungourp)

Tây Ninh không còn là một tỉnh thành xa lạ với các tín đồ yêu thích tâm linh, song nơi đây cũng rất được lòng du khách gần xa khi sở hữu vô vàn phong cảnh thiên nhiên đa dạng. Nơi đây vừa có núi rừng hùng vĩ, vừa có sông hồ, có cả các kiến trúc cổ tuổi đời trăm năm. Nếu đi du lịch Tây Ninh thì du khách đừng bỏ qua những địa điểm như: núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, đảo Nhím, Tòa Thánh Tây Ninh,...

Top 5 địa điểm du lịch 30/4 -1/5 ở miền Nam 2024: An Giang

An Giang, điểm đến của du lịch văn hóa, tâm linh. (Ảnh: TTXVN)

An Giang là một tình thành ở miền Tây Nam Bộ có vị trí địa lý đặc biệt khi giáp ranh với biên giới Campuchia. Đây cũng là nơi có nhiều nét văn hóa thú vị khi được ảnh hưởng bởi nhiều dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa. Du lịch An Giang cuối tháng 4 đầu tháng 5 thời tiết nắng ráo, thuận tiện cho du khách có thể ngắm thảm bèo xanh rì ở rừng tràm Trà Sư. Mùa này, An Giang cũng có nhiều lễ hội lớn bởi đây cũng là vùng đất sở hữu nhiều ngôi chùa linh thiêng.