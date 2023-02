Top 5 ứng cử viên “nặng ký” trước thềm bán kết Miss Charm 2023

Chỉ còn ít giờ nữa, bán kết Miss Charm 2023 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) sẽ diễn ra tại TP.HCM. Đây là cơ hội để Top 40 khoe sắc, tranh tài để tạo ấn tượng với ban giám khảo và cộng đồng yêu nhan sắc. Trước thềm bán kết Miss Charm 2023, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology công bố bảng xếp hạng ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Đại diện Colombia - Juliana Habib Lorduy

Đại diện Colombia tại Miss Charm 2023. (Ảnh: Instagram)

Người đẹp đang dẫn đầu bảng xếp hạng của Missosology là Juliana Habib Lorduy đến từ Colombia. Được biết, Juliana Habib Lorduy (22 tuổi) đến từ Colombia là một trong những thí sinh được giới chuyên môn và cộng đồng yêu nhan sắc đánh giá cao tại Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023. Juliana Habib Lorduy sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo ba vòng lần lượt là 89-68-96 cm và vẻ đẹp quyến rũ. Hiện tại, cô là sinh viên chuyên ngành Xã hội và Báo chí tại một trường đại học có tiếng tại quê nhà.



Trước khi đến với Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023, Juliana Habib Lorduy từng lọt top 10 Hoa hậu Colombia 2021. Ngoài việc sở hữu sắc vóc nổi bật, Juliana Habib Lorduy còn gây chú ý khi là thành viên của Hiệp hội Fundacion IMAT, đây là tổ chức giúp đỡ trẻ em bị ung thư.

Đại diện Cộng hòa Dominica – Valentina Campion

Valentina Campion sở hữu nhan sắc quyến rũ và mái tóc ngắn cá tính. (Ảnh: Miss Charm)

Valentina Campion đến từ Cộng hòa Dominica được Missosology xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Thứ hạng này cho thấy chuyên trang sắc đẹp uy tín dự đoán đại diện Cộng hòa Dominica có khả năng giành danh hiệu Á hậu 1. Valentina Campion (sinh năm 2001) sở hữu chiều cao 1,76m cùng vẻ đẹp cá tính. Hiện tại, cô là sinh viên chuyên ngành Xã hội và Báo chí.

Trước khi "chinh chiến" tại Miss Charm 2023, Valentina Campion từng thi Hoa hậu Hoàn câu 2021 và lọt Top 15 chung cuộc. Năm 2022, Valentina Campion ghi danh tại Hoa hậu Trái đất Cộng hòa Dominica. Tại cuộc thi nhan sắc này, người đẹp giành được giải Á hậu 1.

Đại diện Nga - Anna Baksheeva

Anna Baksheeva từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trước khi đến với Miss Charm 2023. (Ảnh: Miss Charm)

Anna Baksheeva (18 tuổi) là người đẹp đại diện Nga đến với Miss Charm 2023. Cô sở hữu chiều cao 1,77m cùng nhan sắc xinh đẹp, hình thể gợi cảm. Dù mới 18 tuổi nhưng Anna Baksheeva khiến nhiều thí sinh tại Miss Charm năm nay phải "dè chừng".

Anna Baksheeva từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và giành được loạt thành tích khủng như: Top 10 Miss Earth 2019, Á khôi cuộc thi Miss High School Girl, Á hậu cuộc thi Beauty of the Transbaikalia, chiến thắng Crasa Of Russia 2019, đăng quang Miss Earth Russia 2019. Đại diện Nga được nhận xét là nhân tố nổi bật tại Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023.

Đại diện Venezuela - Lady Di Maria Mosquera

Lady Di Maria Mosquera đến từ "Cường quốc sắc đẹp" Venezuela. (Ảnh: Instagram)

Đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng là đại diện Venezuela Lady Di Maria Mosquera. Cô nàng 22 tuổi sở hữu chiều cao 1,83m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 91-63-97 cm. Hiện tại, Lady Di Maria Mosquera đang là sinh viên chuyên ngành Truyền thông và Xã hội tại một trường đại học có tiếng tại quê nhà. Trước khi đến với Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023, Lady Di Maria Mosquera từng giành giải Á hậu 1 cuộc thi El Concurso 2021.

Đại diện Philippines - Anabelle Mae Mcdonnell

Anabelle Mae Mcdonnell (22 tuổi) sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng 83-66-94 cm. Cô đang theo học chuyên ngành Lãnh sự và Ngoại giao tại Đại học De La Salle (Philippines). Trước khi đến với Miss Charm 2023, Anabelle Mae Mcdonnell từng tham gia một số cuộc thi ở quê nhà và sở hữu thành tích đáng nể như: Hoa hậu Iligan 2018, Hoa hậu Lanao Del Norte 2019, Á hậu 2 Hoa hậu Millenial 2019.

Anabelle Mae Mcdonnell. (Ảnh: Instagram)

Xếp sau người đẹp Philippines là các đại diện của Nam Phi, Chile, Ukraine, Ba Lan. Đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng dự đoán của chuyên trang Missosology là MC Thanh Thanh Huyền đến từ Việt Nam.

Đại diện Việt Nam - Thanh Thanh Huyền

Đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền (sinh năm 1996). Cô vốn quen thuộc trong làng giải trí Việt với vai trò MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung. Thanh Thanh Huyền từng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi dẫn chương trình bằng tiếng Anh mà không cần kịch bản.

Thanh Thanh Huyền được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Charm 2023. (Ảnh: FBNV)

Thanh Thanh Huyền sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng số đo ba vòng quyến rũ, giọng nói truyền cảm. Năm 2015, cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, lọt Top 15 chung cuộc. Tại Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023, Thanh Thanh Hiền đang có sự thể hiện tốt, nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.