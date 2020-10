8 gương mặt vàng trong làng nghệ thuật trẻ em

Nhân dịp 20/10, Ngôi Sao Hướng Dương Group phát động chương trình giới thiệu 50 gương mặt tài năng xuất sắc nhất trong các lĩnh vực nghệ thuật. Nhiều em nhỏ ở rất nhiều tỉnh thành đã gửi hồ sơ về tham gia. Các em không chỉ chăm ngoan học giỏi mà còn rất đa tài. Hãy cùng Dân Việt đến với 8 gương mặt vàng đầu tiên nhé!



Nguyễn Trung Thành sinh ngày 10/11/2007 hiện đang học lớp 8 Trường THCS Võ Thị Sáu - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương. Trung Thành là gương mặt vàng trong nghệ thuật bởi sự đa tài, cậu bé có thể đàn piano, khiêu vũ, trình diễn thời trang. Ngoài ra Thành còn rất giỏi thể thao đặc biệt là môn bóng đá, cậu bé cũng nói Tiếng Anh rất thành thạo. Trung Thành từng tham gia nhiều cuộc thi và đạt được các giải thưởng cao: Tốp 6 Siêu Sao Vũ Công Nhí (Giải Siêu Sao Tài Năng nhí Việt Nam 2017), Giải Vàng Piano Quốc Tế (Rising Stars International Arts Festival 2020). Không chỉ tài năng, Trung Thành còn học rất giỏi, 7 năm liền cậu bé đều giành danh hiệu học sinh xuất sắc. Ước mơ của Trung Thành sau này sẽ trở thành một vũ công, một nghệ sỹ Piano được đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới.

Trần Hà My sinh ngày 10/2/2014, hiện đang học lớp 1H Trường Tiểu Học Đông Thành - Tỉnh Ninh Bình. Là con cả trong gia đình có 2 chị em, Hà My từ nhỏ đã thể hiện năng khiếu nổi trội với nghệ thuật. Cô bé có khả năng nhảy múa, chơi đàn piano và trình diễn thời trang. Khuôn mặt xinh xắn như búp bê và sự tự tin trước ống kính giúp Hà My nhận được rất nhiều lời mời tham gia biểu diễn. Cô bé là gương mặt nổi bật tại các chương trình: Gala dinner của TT Thảo sunny, Show sporty 2020 của Lovely kids, trình diễn áo dài Hân. Ước mơ của Hà My sau này sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp hoặc là một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

Bé Nguyễn Nam Cường sinh ngày 22/7/2012, hiện đang học lớp 3A1 - Trường tiểu học Vạn Bảo - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội. Nam Cường có năng khiếu ca hát và trình diễn thời trang. Gương mặt điển trai của một Hot Boy nhí cộng với khả năng biểu cảm tốt trước ống kính. Nam Cường là một gương mặt nhí được yêu thích trong làng thời trang trẻ em. Cậu bé từng tham gia biểu diễn tại rất nhiều sân khấu lớn nhỏ của Hà Nội. Tố chất nghệ sỹ cộng phong cách lãng tử, Nam Cường được ví như một hoàng tử nhí trong làng nghệ thuật trẻ em.

Bé Lương Thúy Vy sinh ngày 9/1/2009. Hiện là học sinh lớp 6A2 trường THCS Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội. Bố mẹ làm nghề kinh doanh ngoài nhưng bé lại có tố chất và có năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật. Từ nhỏ Thúy Vy đã tham gia các hoạt động biểu diễn: múa hát, kể chuyện, dẫn chương trình. Thúy Vy là cây Văn nghệ ở trường. Ngoài ra Vy còn làm Liên đội trưởng của trường và tham gia các phong trào hoạt động trong trường. Bé đã từng tham gia nhiều cuộc thi Văn nghệ, MC thành phố và giành giải thưởng cao nhất. Uớc mơ của Thúy Vy sau này sẽ trở thành 1 MC nổi tiếng và làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Bé Lê Bùi Bảo Anh sinh ngày 31/7/2013, hiện đang học lớp 2A Trường tiểu học Hermann Gminer - Thanh Hóa. Gia đình làm kinh doanh không có ai theo nghệ thuật nhưng Bảo Anh rất có năng khiếu nhảy, đàn piano, mẫu ảnh và trình diễn thời trang. Từ khi còn nhỏ Bảo Anh đã rất thích tham gia các hoạt động biểu diễn. Cô bé từng giành giải nhất hội thi Bé khoẻ bé tài năng cấp thành phố năm 2018. Bảo Anh cũng là gương mặt nhí nổi bật trong các chương trình Fashion Show lớn của Thanh Hóa và của Trung ương. Ước mơ của Bảo Anh sau này sẽ trở thành một người mẫu được biểu diễn trên các sàn Catwalk quốc gia và quốc tế.

Bé Nguyễn Ngọc Gia Tuệ sinh ngày 30/5/2010 hiện đang học Trường tiểu học Tây Bắc Lân - Bà Điểm- Hóc Môn- TP Hồ Chí Minh. Từ nhỏ Gia Tuệ rất thích trình diễn thời trang, ca hát. Gương mặt xinh xắn như thiên thần và nụ cười hiền giúp cô bé có rất nhiều người yêu thích trên mạng xã hội. Gia Tuệ không chỉ tài năng mà còn học giỏi và vẽ tranh rất đẹp. Tuy chưa theo học trung tâm đào tạo về năng khiếu nào mà chỉ tự học qua mạng, Gia Tuệ vẫn là gương mặt mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng thời trang săn đón. Ước mơ của Gia Tuệ sau này sẽ trở thành một người mẫu hoặc một ca sĩ chuyên nghiệp

Bé Bùi Dương Gia Hân sinh ngày 13/8/2008, hiện đang học lớp 7A3 - Trường Võ Thị Sáu - Xã Eawy - Huyện Eahleo - Tỉnh Đaklak. Gia Hân có năng khiếu Catwalk, võ cổ truyền và viết chữ rất đẹp. Trong làng thời trang trẻ em, Gia Hân là gương mặt nổi trội với chiều cao và thần thái chuyên nghiệp. Cô bé từng tham gia các chương trình lớn: Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam xuân hè 2020, Vinh danh mẫu nhí Việt Nam 2020. Không chỉ tài năng Gia Hân còn có thành tích học tập đáng nể, cô bé học đồng đều tất cả các môn và đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc suốt 6 năm học. Ước mơ của Gia Hân sau này sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Bé Nguyễn Minh Anh sinh ngày 22/12/2010, hiện đang học lớp 5C1 Trường tiểu học Như Quỳnh - Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên. Minh Anh là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Từ khi con học mẫu giáo Minh Anh đã tham gia rất nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật. Cô bé đặc biệt thích trình diễn thời trang và làm mẫu ảnh. Gương mặt dễ thương, thần thái chuyên nghiệp giúp Minh Anh luôn được ưu tiên chọn diễn chính trong các Fashion Show. Ngoài khả năng Catwalk và tạo dáng trước ống kính Minh Anh còn có năng khiếu vẽ tranh rất đẹp. Ước mơ của Minh Anh sau này sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp được biểu diễn trên những sàn Catwalk lớn, gặp gỡ nhiều người cùng đam mê với mình.