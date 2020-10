Những gương mặt nhí chỉ ngắm đã yêu

Bé Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày 3/8/2011, hiện đang học lớp 3A3 Trường tiểu học Trưng Vương, Quận Lê Chân - Hải Phòng. Mạnh Cường có năng khiếu trình diễn thời trang, võ thuật, cờ vua, cờ tướng và các môn thể thao. Nhiều năm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Mạnh Cường là gương mặt nổi bật của trường và TP. Hải Phòng. Cậu bé từng đạt giải nhất cờ vua hội khỏe phù đổng cấp quận, huy chương bạc đồng đội cờ vua cấp thành phố. Bố là thủy thủ, mẹ là phiên dịch viên và công tác xã hội tại tổ dân phố. Gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng Mạnh Cường là gương mặt sáng trong làng thời trang. Cậu bé được mời tham gia rất nhiều Show diễn lớn. Ước mơ của Mạnh Cường sau này là trở thành một cầu thủ bóng đá.

Bé Nguyễn Ngọc Huyền Như sinh ngày 14/8/2014 hiện đang học Trường tiểu học Mộ Đạo - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh. Huyền Như có năng khiếu uốn dẻo, múa, nhảy và trình diễn thời trang. Từ nhỏ Huyền Như đã rất thích các bộ môn nghệ thuật. Hiện cô bé đang theo học tại Câu Lạc Bộ Minh Nghĩa (Bắc Ninh). Huyền Như từng tham gia rất nhiều hoạt động biểu diễn của trung ương và địa phương.

Cô bé thường xuyên xuất hiện trong rất nhiều Show diễn lớn phát sóng truyền hình. Huyền Như từng đạt giải nhì Rung Chuông Vàng tỉnh Bắc Ninh, Giải Á Quân Tìm kiếm thiên thần nhí Angel Baby 2020. Ước mơ của Huyền Như sau này sẽ trở thành một giáo viên dạy múa.

Bé Nguyễn Thị Bích Thảo sinh ngày 30/5/2013. Hiện đang học lớp 2A2 Trường tiểu học Vân Canh - Hoài Đức - Hà Nội. Từ khi còn đang học mầm non Bích Thảo đã rất thích múa hát và tham gia các hoạt động văn nghệ. Hiện nay Bích Thảo đang học tại Câu lạc bộ Sen Việt và là một trong những gương mặt tài năng được biểu diễn tại nhiều chương trình. Gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ giúp Bích Thảo nhận được nhiều lời mời trình diễn. Ước mơ sau này của Thảo là trở thành một cô giáo.

Bé Quàng Lâm Nhi sinh ngày 10/9/2013 hiện đang học lớp 2C trường Tiểu học Xuân Phương - Hà Nội. Lâm Nhi có năng khiếu Múa, Nhào lộn, Yoga. Bố là công an, mẹ là chuyên viên. Lâm Nhi đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Là con út trong gia đình có hai anh em, Lâm Nhi được cả nhà rất yêu thương và hướng cho theo các hoạt động nghệ thuật để thêm tự tin. Gương mặt sáng và đáng yêu giúp cô bé có duyên với các nhãn hàng thời trang. Ước mơ sau này của Lâm Nhi là sẽ trở thành một giáo viên dạy Yoga.

Bé Nguyễn Ngọc Vân Nhi sinh ngày 29/2/2012, Hiện đang học lớp 3E Trường tiểu học Xuân Phương - Hà Nội. Vân Nhi có năng khiếu nhảy múa, uốn dẻo và nhào lộn, là con út trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm kinh doanh. Vân Nhi rất đam mê nghệ thuật đặc biệt là rất mong muốn sẽ trở thành một người mẫu trong tương lai. Ở ngoài Vân Nhi là một cô bé hiền lành hòa đồng và rất yêu động vật. Cô bé cũng rất muốn sau này sẽ có thể mở một trung tâm chăm sóc những con vật bị bỏ rơi. Hiện Vân Nhi đang theo học tại Câu Lạc Bộ Nghệ thuật Sen Việt và là một trong những gương mặt triển vọng của Câu Lạc Bộ.

Bé Vũ Dương Bảo An sinh ngày 04/03/2015, hiện đang học Trường mầm non Phương Canh - Hà Nội. Bố mẹ làm kinh doanh nhưng Bảo An rất có năng khiếu với nghệ thuật. Cô bé có khả năng múa, tạo dáng chụp ảnh, trình diễn thời trang và vẽ tranh rất đẹp. Là con cả trong gia đình có hai chị em gái, Bảo An từ nhỏ đã được bố mẹ hướng cho tham gia các bộ môn năng khiếu. Bảo An thường xuyên tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình lớn nhỏ. Ước mơ sau này của Bảo An là sẽ trở thành một họa sĩ hoặc một người mẫu chuyên nghiệp.

Bé Nguyễn Tú Anh sinh ngày 10/12/2015, hiện đang học Trường mầm non Xuân Phương - Hà Nội. Tú Anh là cô bé xinh xắn, nhanh nhẹn hoạt bát và rất thông minh. Từ nhỏ Tú Anh đã bộc lộ năng khiếu với bộ môn nghệ thuật múa và trình diễn thời trang. Là con một trong gia đình nên Tú Anh được bố mẹ rất yêu thương và luôn động viên tham gia các chương trình biểu diễn. Hiện nay Tú Anh đang theo học tại Câu Lạc Bộ Sen Việt. Ước mơ của Tú Anh sau này sẽ trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

Bé Nguyễn Cẩm Ly sinh ngày 9/8/2011 hiện đang học lớp 4A1 Trường Tiểu học Phương Canh - Hà Nội. Là con út trong gia đình có 4 anh em, Cẩm Ly được yêu thương và cho tham gia các hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Cô bé thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn của Câu lạc bộ và của các trường. Cẩm Ly có năng khiếu múa hát và tạo dáng trước ống kính. Thần thái tự tin và nụ cười rạng rỡ là điểm cộng của cô bé mới khi xuất hiện. Ước mơ của Cẩm Ly sau này sẽ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.