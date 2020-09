TP.HCM: Bắt thanh niên đã có vợ con còn sàm sỡ nữ sinh viên rồi cướp tài sản

Ngày 11/9, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự với đối tượng Phạm Văn Thái (SN 1996, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Thái tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, sáng cùng ngày, chị D.N.N.P (SN 1998, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú quận Thủ Đức, là sinh viên của một trường đại học ở TP.HCM) đã tới Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM trình báo về việc bị một đối tượng sàm sỡ, rồi cướp tài sản.

Công an đã tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Thái là nghi can gây án nên bắt và thu giữ tang vật là chiếc ĐTDĐ iPhone XS Max của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Thái đổ thừa do say xỉn nên không kiểm soát được hành vi của mình.

Theo lời khai, Thái hành nghề giao hàng, đã có vợ con và đang trọ tại quận Thủ Đức, TP.HCM.

Rạng sáng cùng ngày, Thái đi xe máy tới đường 18, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì thấy chị P đang đứng trước cổng nhà trọ gọi điện cho bạn ra mở cổng.

Tang vật vụ án.

Thái đi xe máy lại gần rồi có hành động sàm sỡ chị P, nhưng nữ sinh viên đã phát hiện, đẩy tay Thái ra. Thái nói với chị P: "Có đi chơi với anh không? Anh cho tiền…". Lúc này, chị P cầm điện thoại quay lại hình ảnh của Thái.

Thái phát hiện nên quay sang chửi bới chị P rồi lên xe đi. Sau khi Thái đi khỏi, chị P gửi đoạn clip trên cho một người bạn và gọi bạn ra mở cửa.

Chưa tới 1 phút sau, Thái chạy xe trở lại, cầm hung khí nhọn áp sát chị P. Quá hoảng sợ nên chị P la lên: "Cướp, cướp…". Nhưng do khu vực vắng vẻ nên không ai nghe thấy.

Tiếp đó, Thái lao tới uy hiếp chị P, giật lấy chiếc ĐTDĐ iPhone XS Max của chị này rồi tẩu thoát. Sau khi đối tượng đi khỏi, chị P được người thân đưa tới công an trình báo sự việc.