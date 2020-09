Lời khai của nghi phạm đâm nữ nhân viên shop thời trang cướp vàng, tiền

Ngày 11/9, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho hay đang tạm giữ hình sự với đối tượng Trần Văn Bộ (SN 1996, ngụ tỉnh Nam Định, trú tỉnh Khánh Hoà) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".



Nghi phạm Trần Văn Bộ (SN 1996) tại cơ quan công an.



Bước đầu, Bộ khai nhận mình vốn là thợ điện hợp đồng sửa tàu ở TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà. Trước dịp lễ 2/9, Bộ bắt xe khách từ tỉnh Khánh Hoà vào TP.HCM để thăm người anh trai. Do túng tiền nên Bộ nảy sinh ý định cướp tài sản.

Xe máy gây án mà Bộ mượn của người quen.

Khoảng 16h ngày 2/9, Bộ mượn xe máy chạy tới shop thời trang trẻ em nằm trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Tại đây, thấy ít người qua lại và shop vắng khách nên Bộ đi vào bên trong. Lúc này trong shop chỉ có chị L.T.T.D (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) là nhân viên bán hàng. Bộ vờ lựa hàng rồi xem thử ngoài chị D còn có ai nữa hay không.

Hình ảnh vụ việc.

Đến 16h30 cùng ngày, Bộ đi tới quầy tính tiền nơi chị D đang đứng yêu cầu tính tiền. Bất ngờ, Bộ rút dao khống chế chị D, kẹp cổ và yêu cầu chị này phải đưa tài sản. Chị D giằng co thì bị Bộ dùng dao đâm trúng 2 nhát vào tay. Sau đó, Bộ cướp đi 1 triệu đồng, điện thoại di động, lắc bằng vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Ngày 3/9, Bộ trở về TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, mang tài sản cướp được bán lấy tiền tiêu xài và vẫn đi làm như bình thường. Về phần chị D, sau khi bị cướp được đưa vào bệnh viện cấp cứu, rồi đi trình báo công an.

Công an vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Bộ là nghi phạm gây án nên truy bắt.

Tối 9/9, trinh sát công an đã bắt giữ Bộ tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà trước sự ngỡ ngàng của đối tượng cùng người dân. Bước đầu, Bộ khai nhận hành vi như trên.