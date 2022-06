TP.HCM: Nhiều công trình trong hành lang an toàn đường sắt chưa giải tỏa

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) đã có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng phê duyệt đồ án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trong 6 tháng đầu năm 2022.



Theo lãnh đạo Sở, đường sắt Bắc - Nam là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn TP.HCM có chiều dài khoảng 14 km. Tuyến đi qua các quận 3, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh và TP.Thủ Đức. TP.HCM có tổng cộng 24 vị trí đường ngang - đường sắt, trong đó có 20 đường ngang có người gác, bốn đường ngang không có người gác.

Hiện nay, không có đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt, chỉ có hai lối đi dân sinh tự mở đi dưới cầu đường sắt tại rạch Lăng (quận Bình Thạnh). Dự kiến trong năm 2022, UBND quận Bình Thạnh sẽ xóa bỏ lối đi tự mở này.

TP.HCM vẫn tồn tại việc lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt. Ảnh: H.G

Về công tác xử lý vi phạm, Sở GTVT cho biết, từ 15/12/2021 đến 14/6/2022, cơ quan chức năng xử lý 338 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, với số tiền xử phạt gần 153 triệu đồng.

Về tình hình tai nạn giao thông, từ 15/12/2021 đến 14/6/2022, địa phương xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết một người, giảm một vụ so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do người đi bộ vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Về công tác giải tỏa các công trình kiến trúc nằm trong hành lang an toàn đường sắt và giải tỏa tầm nhìn cho cả hai phía đường bộ và đường sắt, Sở GTVT cho biết vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân là do TP.HCM là khu vực đô thị đông dân cư, chi phí giải phóng mặt bằng lớn và cần phải có thời gian thực hiện.

Sở GTVT cho biết đã phối hợp với ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, rà soát và khắc phục kịp thời các thiếu sót, hư hỏng hệ thống biển báo hiệu giao thông, vạch sơn, thông tin tín hiệu tại các vị trí đường bộ giao đường sắt.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở đánh giá ý thức chấp hành an toàn giao thông đường sắt của một bộ phận người dân chưa tốt, vẫn còn tình trạng tự ý phá hàng rào, leo qua hàng rào bảo vệ để vào khu vực đường sắt.

Một số khu vực vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt như họp chợ, buôn bán trong khu vực đường ngang, để đồ, kê bàn ghế ngồi, phơi quần áo, trồng cây... tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.