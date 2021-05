TP.HCM: Điều tra đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để hoạt động lừa đảo

Ngày 20/5, Thượng tá Võ Chiến Thắng, Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.HCM) cho biết, đang điều tra nghi vấn một đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích hoạt động lừa đảo. Hình thức lừa đảo mà nhóm này thực hiện là kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet.

Thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Nhà Bè phát hiện 3 người Trung Quốc và một người Việt Nam đang cư trú tại một căn biệt thư trên địa bàn xã Phước Kiển. Trong đó, hai đối tượng người Trung Quốc không có thị thực là Lin HangZhou (sinh năm 1994) và Gao Cide (sinh năm 1990); đối tượng còn lại là Lin ZheShi có thị thực tới hạn là ngày 10/7/2021.

Các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện - Ảnh: CTV

Qua đấu tranh, Lin HangZhou khai đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc vào ngày 21/3/2021. Sau đó, Lin HangZhou được đưa vào TP.HCM và ở tại căn biệt thự trên từ ngày 25/4 đến ngày 18/5.

Còn Gao Cide khai đi cùng 1 người tên Dong HaiQun (sinh năm 1993) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi tới TP.HCM. Tuy nhiên, khi Dong HaiQun rời đi thì bị Công an quận 1 phát hiện, đưa vào khu cách ly tập trung.

Cả 3 đối tượng trên khi nhập cảnh vào Việt Nam, được đối tượng Lin ZheShi đón và bố trí chỗ ở. Làm việc với công an, Lin ZheShi khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực có Công ty TNHH Mặt Trời Đỏ (trụ sở tại một chung cư ở phường 15, quận 11, TP.HCM) bảo lãnh dù bản thân không làm việc cho bất kỳ doanh nghiệp nào tại Việt Nam.

Kiểm tra căn biệt thự mà các đối tượng cư trú, công an tạm giữ 2 máy tính xách tay và 17 điện thoại di động. Kiểm tra dữ liệu trong máy tính xách tay, công an phát hiện các dữ liệu thể hiện việc hoạt động môi giới chứng khoán và tiền ảo, không có người Việt Nam tham gia.

Cơ quan công an tình nghi các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ việc và phối hợp với Bộ Công an truy tìm một đối tượng tên Lin JieNeng bị tình nghi là đối tượng cầm đầu trong việc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngoài ra, công an cũng đang xác minh, làm rõ hoạt động bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam làm việc của Công ty TNHH Mặt Trời Đỏ.

Được biết, thời gian từ 15/4/2021 đến 14/5/2021, Công an TP.HCM đã phát hiện xử lý 13 vụ với 70 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP.HCM.