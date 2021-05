TP.HCM dùng điện nhiều kỷ lục, hóa đơn tiền điện tháng 4-5 sẽ tăng vọt

Hóa đơn tiền điện tháng 4-5 sẽ tăng

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết từ cuối tháng 4 đến nay, sản lượng điện tiêu thụ tại TP duy trì ở mức rất cao.



Đặc biệt, trong các ngày 11, 12 và 14/5, lượng điện tiêu thụ tại TP lần lượt là 90,32 triệu kWh, 90,27 triệu kWh và 90,69 triệu kWh, cao nhất từ trước đến nay và vượt mức kỷ lục 90,038 triệu kWh được lập vào ngày 24/4 hai năm trước.

Sản lượng điện tiêu thụ bình quân theo ngày tại TP.HCM từ tháng 2 đến nay. Nguồn: EVNHCMC.

Lượng điện tiêu thụ bình quân một ngày của các tháng 3, 4, 5/2021 liên tục tăng cao và vượt 40% so với tháng 2, trong đó bình quân một ngày trong tháng 5 đạt 81,94 triệu kWh.

Lượng điện tiêu thụ tính theo tuần từ ngày 10-16/5 đạt 602,34 triệu kWh, là con số cao nhất từ trước đến nay và bằng 153% so với bình quân tuần trong tháng 2/2021.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết việc tiêu thụ điện tăng cao với các mốc kỷ lục là lý do chính khiến hóa đơn tiền điện các kỳ tháng 4, tháng 5 tăng cao so với kỳ tháng 3. Nguyên nhân chính là do trời nắng nóng, người dân sử dụng các thiết bị làm mát nhiều hơn. Ngoài ra, yếu tố nhảy bậc theo biểu giá điện hiện hành, sử dụng càng nhiều làm tiền điện càng tăng cao.

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM - ông Bùi Trung Kiên, nhận định máy lạnh là thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình.

Tiêu thụ điện của máy lạnh chiếm từ 28-64%, có khi đến 80% chi phí điện của cả gia đình. Khi thời tiết nắng nóng 35-40 độ C, nhiều người có thói quen cài đặt máy lạnh tối đa 18 độ C thì mức tiêu thụ điện của máy lạnh có thể tăng lên đến 400% so với những ngày nhiệt độ ở mức trung bình và cài máy lạnh ở mức 26 độ C.

Điều đó dẫn đến tổng lượng điện năng tiêu thụ có thể tăng trên 200% so với các tháng trước đó, làm làm tăng tiền điện của hộ gia đình.

Sử dụng tiết kiệm điện thế nào?

Trước thực tế lượng điện năng tiêu thụ vào mùa nắng nóng tăng cao khiến hóa đơn tiền điện cũng tăng vọt, Tổng công ty Điện lực TP.HCM khuyến nghị người dân cần quan tâm tiết kiệm điện.

Với máy lạnh, nên cài đặt máy lạnh để nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với nhiệt độ ngoài trời (chênh lệch khoảng 5 độ C) và hạn chế sử dụng nhiều máy lạnh cùng một lúc trong nhà. Có thể sử dụng máy lạnh cùng với quạt để làm mát không khí trong phòng. Vệ sinh máy lạnh theo định kỳ để giúp máy lạnh hoạt động ổn định tăng khả năng làm lạnh và ít tiêu hao điện năng.

Ngoài ra, không nên sử dụng các thiết bị tiêu tốn nhiều điện trong giờ cao điểm. Tích cực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để giảm tiền điện ở các bậc giá cao. Đặc biệt, tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM cũng khuyến cáo khách hàng cài ứng dụng EVNHCMC CSKH trên điện thoại thông minh để theo dõi theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày (nếu đã gắn công tơ đo xa) hoặc hàng tháng (nếu chưa gắn công tơ đo xa) để có sự điều chỉnh hợp lý trong quá trình sử dụng điện.

Theo cập nhật của đơn vị này, hiện đã có hơn 1 triệu khách hàng tại TP.HCM đã cài đặt ứng dụng EVNHCMC CSKH. Ngoài theo dõi lượng điện tiêu thụ, khách hàng có thể báo sự cố hoặc thực hiện các dịch vụ điện trực tuyến thông qua ứng dụng thay vì đến trụ sở điện lực hay gọi tổng đài.