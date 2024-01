TP.HCM: Tai nạn và số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút đều giảm

Sáng 6/1, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, năm 2023, cùng với cả nước TP.HCM đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đồng thời, thành phố triển khai nhiều giải pháp cụ thể và quyết liệt thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024. Ảnh: Q.D

Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, với tỷ lệ giảm trung bình trên 15% mỗi tiêu chí so với năm 2022; hạn chế được tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Thượng tá Đoàn Văn Quới – Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, năm 2023, Phòng CSGT đã bố trí tối đa quân số, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham gia giao thông an toàn, thông suốt trong các giờ cao điểm hàng ngày cũng như lễ, tết...

Lực lượng CSGT tại Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Ảnh: Q.D

Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu cho Công an TP.HCM triển khai thực hiện các chuyên đề cao điểm về nồng độ cồn, vi phạm về ma tuý, chuyên đề xử lý ô tô vận tải hàng hóa, hành khách. Với mục tiêu đánh mạnh, đánh trúng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhìn chung, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố cơ bản được đảm bảo.

Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT. Đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Năm 2023, TP.HCM giảm số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút. Ảnh: Quang Dương

Thành phố quyết tâm kéo giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2023, giảm số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường, giao lộ có mật độ giao thông cao.

Bên cạnh đó, chấn chỉnh, không để phát sinh phức tạp về tình trạng "xe dù", "bến cóc". Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè.

Đảm bảo cho người dân thành phố, khách du lịch trong và ngoài nước vui đón mừng năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các hoạt động Lễ hội Xuân năm 2024 với tinh thần “Tết đến với mọi người, mọi nhà”, gắn với công tác giữ vững an ninh chính trị - xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và mỹ quan đô thị.