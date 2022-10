TP.HCM hỗ trợ HTX nông nghiệp phục hồi, phát triển sau dịch Covid-19

Nhiều HTX, tổ hợp tác chuyên sản xuất rau an toàn tại TP.HCM như HTX Phước An, Phú Lộc cho biết do dịch Covid-19, tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2021 bị ảnh hưởng khá lớn. Nguyên nhân là nhiều nhà máy tạm ngưng, học sinh không đến trường. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, tình hình tiêu thụ các sản phẩm được phục hồi trở lại.



Nông dân trồng rau an toàn tại HTX Phước An, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Anh Nguyễn Phạm Tấn Công - đại diện HTX cá cảnh Bình Lợi, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh cho biết, sản lượng cá cảnh ra thị trường trong năm 2021 giảm sâu, từ trong nước cho đến xuất khẩu, nguyên nhân vì Covid-19.

Tuy nhiên, anh Công đánh giá đến nay thị trường đã hồi phục khá tốt. Hiện HTX đang tất bật hoạt động chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm.

Tương tự, nhiều HTX chuyên về hoa, cây cảnh tại các huyện Bình Chánh, Củ Chi… cũng cho biết đang tăng cường sản xuất cho giai đoạn cuối năm. Đây vốn là thời gian cao điểm tiêu thụ các sản phẩm hoa, cây cảnh.

Đại diện các HTX, tổ hợp tác nông nghiệp tại TP.HCM cho rằng, trong giai đoạn phục hồi hiện nay vẫn cần nhiều chính sách hỗ trợ.

Để hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác phục hồi sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 6/6/2022, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 1888 về kế hoạch phát triển kinh tế tập thể TP.HCM năm 2022, trong đó nhấn mạnh các chính sách hỗ trợ.

Cụ thể, UBND TP.HCM xác định sẽ thực hiện hỗ trợ, khắc phục khó khăn cho các HTX, tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, trọng tâm là hỗ trợ HTX tổ chức hoạt động thương mại điện tử, tạo điều kiện cho HTX bước đầu thực hiện chuyển đổi số vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Các HTX, tổ hợp tác cần nhiều hỗ trợ để phục hồi phát triển sau dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Phúc

Với các khó khăn về vốn, tín dụng, TP.HCM sẽ thực hiện các biện pháp giãn nợ kéo dài thời gian đáo hạn nợ vay sản xuất kinh doanh của HTX, tổ hợp tác nhằm giúp HTX, tổ hợp tác có thể ổn định và tái đầu tư sản xuất khi tình hình dịch ổn định.

TP.HCM cũng sẽ hỗ trợ các HTX phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo Quyết định 2092 ngày 10/6/2021 của UBND TP.

TP.HCM hỗ trợ các HTX hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, hộ nông dân gắn với giá trị chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài mục đích hỗ trợ phục hồi trước mắt, các hoạt động hỗ trợ trên cũng nhằm khuyến khích mở rộng phát triển mô hình HTX nông nghiệp đạt hiệu quả trong thời gian tới.