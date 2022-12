Tính đến ngày 10/7, toàn TP.HCM có 154 HTX nông nghiệp. Trong đó có 109/154 HTX hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Số lượng HTX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rau an toàn chiếm đa số với 31 HTX.

Trên địa bàn thành phố có 60 tổ hợp tác (THT), trong đó có 1 liên tổ hợp tác là liên tổ sản xuất rau an toàn Tân Trung. 31 HTX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rau an toàn gồm: HTX Nhuận Đức, HTX Phú Lộc, HTX Trường Thịnh Phát, HTX Rau sạch Củ Chi, HTX Quang Nhựt, HTX Lộc Điền, HTX Nông nghiệp Củ Chi, HTX Nông nghiệp Trung Lập Thượng, HTX Nông nghiệp Đất Thép, HTX Hải Nông, HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Củ Chi, HTX Song Hy, HTX Phước Thắng, HTX Phú Điền, HTX Minh An, HTX Mai Hoa, HTX Rau sạch nên ăn, HTX rau sạch GAP, HTX Xuân Thới Thượng, HTX Ngã Ba Giồng, HTX Đất phù sa, HTX Hóc Môn Đơn Dương, HTX Phước An, HTX Phước Bình, HTX Nông nghiệp hữu cơ Đại Thành Công, HTX Hoàng Kim, HTX Nông nghiệp Phước Kiển, HTX Tuấn Ngọc, HTX Tân Đức, HTX Huy Hoàng, HTX Nông Phố) và 2 HTX sản xuất kinh doanh nấm (HTX Nấm Việt, HTX Thảo Nguyên Xanh).

Hệ thống dẫn nước trồng rau thủy canh tại HTX Tuấn Ngọc (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Ảnh: Quang Sung

Trong đó, số lượng HTX hoạt động tốt có 6 đơn vị, gồm: HTX Phú Lộc, HTX Nông nghiệp Phước Kiển, HTX Mai Hoa, HTX Rau sạch nên ăn, HTX rau sạch GAP, HTX Nông Phố. Các HTX hoạt động khá gồm: HTX Nhuận Đức, HTX Song Hy, HTX Xuân Thới Thượng, HTX Ngã Ba Giồng, HTX Tuấn Ngọc, HTX Huy Hoàng.

Ngoài ra, có 5 HTX hoạt động trung bình, 2 HTX hoạt động yếu và 14 HTX chưa đủ điều kiện đánh giá.

Tính đến ngày 10/07/2022, toàn TP.HCM có 380 tổ hợp tác (THT) nông nghiệp, số lượng tổ viên là 4.658. Bình quân 12 tổ viên/tổ, trong đó có 161/380 tổ được thành lập dựa trên hợp đồng hợp tác (theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác) và 219/380 tổ được thành lập theo quyết định của UBND cấp xã.



Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, tập trung vào 6 loại cây con chủ lực của thành phố (tôm nước lợ, cá cảnh, heo, bò sữa, hoa lan cây kiểng, rau an toàn).

Trong kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2025, UBND TP.HCM đã nêu rõ: “Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX đang hoạt động có hiệu quả, giữ vững xếp loại hoạt động tốt, khá; củng cố, nâng cao dần chất lượng hoạt động của các HTX đang hoạt động trung bình, yếu; phấn đấu hàng năm củng cố và nâng chất một số HTX hoạt động trung bình, yếu sang hoạt động tốt, khá.



Giải thể dứt điểm các HTX đã ngưng hoạt động, hướng dẫn chuyển đổi đăng ký kinh doanh đối với các HTX có giấy đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng thực tế đã hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ…”.