TP.HCM sẽ thu phí đỗ xe ô tô bằng ETC từ đầu năm 2023

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM về kết quả triển khai nghị quyết của HĐND TP về sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đậu xe ô tô có thu phí ở các tuyến đường khu vực trung tâm.



Theo đó, trong năm 2023, Sở GTVT dự kiến giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (Công ty DVCI TNXP) triển khai thu phí đỗ xe ô tô bằng giải pháp công nghệ tài khoản giao thông thu phí ETC. Như vậy, nếu theo kế hoạch thì việc thu phí bằng ứng dụng My Parking sẽ được thay thế bằng giải pháp ETC (như giải pháp thu phí không dừng ở các trạm thu phí).



TP.HCM sẽ thu phí đỗ xe lòng đường bằng thẻ ETC. Ảnh: H.T

Lãnh đạo sở cho biết, quá trình triển khai công tác này trước nay do Viettel TP.HCM - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí (đầu tư hạ tầng, thiết bị, vận hành ứng dụng My Parking). Từ ngày 4/12/2020 đến nay, Công ty DVCI TNXP chủ trì chịu trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị cung cấp giải pháp.

Sở GTVT TP.HCM nêu mặt làm được của việc thu phí này là số phí thu được tăng so với cùng kỳ năm 2020 và tăng dần sau thời kỳ thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch Covid-19. Từ tháng 4/2021, dù chỉ triển khai thực hiện thu phí trên 20 tuyến đường nhưng số phí thu vẫn tăng so với các tháng trước đó (trừ giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội).

Về hạn chế, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ theo kế hoạch còn chậm (như nâng cao các giải pháp công nghệ và các tiện ích như kết nối liên thông các điểm đỗ xe, lắp đặt camera giám sát, cảm biến...).

Số lượt vi phạm về dừng đỗ, nộp phí được ghi nhận có giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên, lượt vi phạm vẫn còn cao, tập trung trên một số tuyến đường như Thủ Khoa Huân, Ngô Đức Kế, Phan Chu Trinh, Hồ Huấn Nghiệp, Đông Du (quận 1) và Tản Đà, An Dương Vương (quận 5).

Một bãi đậu xe tại trung tâm TP.HCM. Ảnh: H.T

ETC là hình thức thu phí áp dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện đỗ xe và trừ tiền vào tài khoản giao thông, tương tự công nghệ thu phí không dừng tại các trạm BOT.

Tài xế muốn đỗ xe phải có tài khoản VETC và sử dụng thẻ định danh eTag dán trên xe ôtô. Nếu các phương tiện chưa có tài khoản, nhân viên thu phí báo cho nhân viên của VETC đến dán thẻ hoặc hướng dẫn lái xe tới địa điểm dịch vụ VETC mở tài khoản.

Theo Công ty TNXP, so với phần mềm Myparking, việc sử dụng công nghệ ETC có ưu điểm là trừ tiền trực tiếp thông qua tài khoản trả trước của chủ phương tiện, tránh trường hợp tiếp xúc tài xế để xảy ra tiêu cực.

Ngoài ra, khi sử dụng công nghệ ETC, tỉ lệ doanh thu sẽ tăng từ 30% đến 50%, đồng thời giảm 50% nhân công và 40% chi phí thuê phần mềm My Parking hiện nay. Về tỉ lệ phân chia doanh thu, Công ty TNHH thu phí tự động VETC đề xuất 17%, Công ty TNXP sẽ nộp về ngân sách thành phố 30% và giữ lại 53% để thực hiện trả lương và các chi phí hoạt động.