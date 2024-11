TP.HCM thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bằng hình thức mới lạ, gần gũi với nông dân

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài những hình thức tuyên truyền như treo băng rôn, phát thanh, các bản tin, hình thức tuyên truyền bằng văn hóa văn nghệ cho thấy hiệu quả tốt.

Giao lưu tiếng hát Nông thôn mới

Mới đây nhất, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.HCM phối hợp với Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao thành phố tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng Tiếng hát nông thôn mới TP.HCM với chủ đề "Nông thôn mới - Sức sống mới" năm 2024.

Chương trình Giao lưu tiếng hát nông thôn mới tổ chức tại huyện Cần Giờ. Ảnh: Q.D

Theo ông Lê Minh Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, đây là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao góp phần động viên nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần người nông dân và người dân sống ở các huyện ngoại thành.

Đồng thời, đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong khi đó, tại các huyện, hình thức tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng được quan tâm hơn cả. Trong tháng 7, tại huyện Củ Chi (TP.HCM), Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM phối hợp Hội Nông dân Thành phố, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố và UBND các huyện Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè tổ chức Chương trình "Giao lưu tiếng hát nông thôn mới" huyện Củ Chi năm 2024.

Thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông điệp về xây dựng nông thôn mới được truyền tải thú vị, dễ tiếp cận. Ảnh: Q.D

Chương trình này cũng được tổ chức tại Trường Tiểu học An Thới Đông (huyện Cần Giờ, TP.HCM). Chương trình có sự tham gia của các diễn viên, nghệ sĩ của VOH; lực lượng hội viên của các câu lạc bộ, đội nhóm của các xã trên địa bàn huyện như: Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn, Long Hòa và xã Thạnh An.

Chương trình đã mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc, tân cổ, chặp cải lương, tiểu phẩm nội dung ca ngợi quê hương, con người Việt Nam. Đặc biệt là các tiết mục có nội dung về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực ở địa phương đảm bảo bền vững; những thay đổi trong nhận thức, đời sống của người dân…

Tuyên truyền hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại TP.HCM

Theo ban tổ chức, chương trình "Giao lưu Tiếng hát nông thôn mới" năm 2024 nhằm nêu bật những thành tựu tiêu biểu, những tấm gương điển hình trong hoạt động xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội nông thôn mới; thiết thực phục vụ đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức của nhân dân; động viên nhân dân địa phương hăng hái tiếp tục xây dựng và giữ vững danh hiệu đơn vị nông thôn mới.

Bên cạnh đó, chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của phong trào văn hóa nghệ thuật của các xã trên địa bàn huyện nông thôn mới và tạo điều kiện cho lực lượng nòng cốt trong phong trào văn nghệ của các xã giao lưu, học hỏi; góp phần phát huy và nâng cao chất lượng các phong trào văn nghệ quần chúng của địa phương.

Liên hoan văn nghệ quần chúng Tiếng hát nông thôn mới TP.HCM với chủ đề "Nông thôn mới - Sức sống mới" năm 2024. Ảnh: Q.D

Báo cáo sơ kết thực hiện phong trào thi đua "Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM giai đoạn 2021-2025" khẳng định, chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát huy nguồn lực tổng hợp. Từ các quận huyện, TP.Thủ Đức, lực lượng vũ trang, Đảng ủy cấp trên cơ sở, các tổng công ty trên địa bàn TP.HCM đã hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới.

Quan trọng nhất, công tác thông tin tuyên truyền được làm tốt, nhờ đó, người dân nắm rõ được chủ trương, phương pháp, cách làm của chương trình xây dựng nông thôn mới đồng thời nhận thức được mình là chủ thể xây dựng nông thôn mới nên sẵn sàng đóng góp các nguồn lực để góp sức.