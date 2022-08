TP.HCM vẫn còn tình trạng “chim lợn” báo tin cho tài xế xe ben quá khổ, quá tải

Xe chở bùn đất quá khổ, quá tải bị Đội CSGT An Sương phối hợp Đội CSGT Công an Huyện Hóc Môn dừng xe, kiểm tra xử phạt lúc hơn 5h sáng ngày 3/8. Clip: Chinh Hoàng

Thông tin từ Tổ Tuần tra kiểm soát (TTKS) của Đội CSGT An Sương cho biết: Trong ngày 3/8 lúc hơn 5h phát hiện một số xe ben có dấu hiệu chở hàng quá khổ, quá tải. Những xe này đang tìm cách né tránh việc kiểm soát của cơ quan chức năng nên dừng, đỗ trong đường Song hành Quốc lộ 22.

Xe chở bùn đất quá khổ, quá tải bị Đội CSGT An Sương phối hợp Đội CSGT-TT Công an Huyện Hóc Môn dừng xe, kiểm tra xử phạt. Ảnh: CACC

Khi Tổ TTKS vào đường Song hành Quốc lộ 22, phát hiện có 14 xe tải ben (loại 16 tấn) đang dừng, đỗ nối đuôi nhau chở hàng vượt quá chiều cao của thùng hàng. Đội CSGT An Sương đã phối hợp với Đội CSGT-TT Công an huyện Hóc Môn tiến hành xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Đội CSGT An Sương cho biết, đã tổ chức cân tải trọng của 14 xe và bàn giao kết quả cho Đội CSGT-TT Công an huyện Hóc Môn tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Kết quả kiểm tra tải trọng cho thấy: Trong14 xe ben trên có 2 xe ben chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Giấy CNKĐ ATKT&BVMT) của xe trên 50% đến 100%, 10 xe ben chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy CNKĐ ATKT&BVMT của xe trên 100% đến 150% và có 2 xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy CNKĐ ATKT&BVMT của xe trên 150%.

Tất cả các xe đều chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải (trong đó có 7 xe chở hàng vượt chiều cao xếp hàng gấp đôi) và do đường Song hành Quốc lộ 22 có biển báo giới hạn trọng tải toàn bộ xe không quá 5 tấn nên cả 14 xe ben này đều vi phạm hành vi "điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng cho phép của đường trên 50%".

Được biết, tất cả các xe ben chở đất này đều lấy đất ở công trình Phú Đông Sky (địa chỉ 42 Đào Trinh Nhất, xã An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Các xe này di chuyển từ công trình đi Quốc lộ 1 đến vòng xoay An Sương quẹo phải về hướng Quốc lộ 22 đến ngã tư Hóc Môn rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Bứa hướng về khu công nghiệp Xuyên Á (ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để đổ đất san lấp công trình.

Theo đội CSGT An Sương, trong quá trình di chuyển, chủ các xe trên đều có cho người "cảnh giới" đi trước nắm tình hình, lợi dụng việc lực lượng CSGT tuần tra khi di chuyển qua tuyến đường khác thì báo tin qua ứng dụng Zalo cho các tài xế.

Theo Đội CSGT An sương, hiện nay, lực lượng CSGT thành phố đang thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.



Lực lượng CSGT đã sử dụng nhiều giải pháp từ công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tài xế, chủ xe tự cắt, hạ thùng hàng theo đúng với chiều cao được ghi trong Giấy CNKĐ ATKT&BVM và yêu cầu cam kết vận tải hàng hóa tuân thủ quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp, chủ xe, tài xế chỉ vì lợi nhuận trước mắt, bất chấp nguy hiểm cho người tham gia giao thông xung quanh, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông mà cố tình vi phạm, dùng nhiều thủ đoạn để đối phó, né tránh sự kiểm soát và xử lý của lực lượng chức năng.

Đội CSGT An sương nhận định, để xử lý triệt để các xe ben chở bùn đất quá trọng tải cho phép khi tham gia giao thông từ các công trình xây dựng, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh thì cần có sự tham gia kiểm tra, giám sát của các đơn vị địa phương nơi có công trình xây dựng để xử lý từ gốc. Việc xử lý từ gốc, nơi xe xuất phát sẽ ngăn chặn các xe này lưu thông trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, giúp mọi người dân tham gia giao thông trên đường được an toàn.