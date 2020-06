TP.Hội An: Những sản phẩm nào đã được công nhận 4 sao OCOP?

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, kể từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", Hội An đã từng bước thực hiện các khâu triển khai, tập huấn, lựa chọn sản phẩm, phối hợp với các cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cấp chất lượng, mẫu mã, đáp ứng bộ tiêu chí bắt buộc của chương trình.

Tương ớt mè Daichi Foods đã được công nhận sản phẩm 4 sao OCOP.

"Đến nay, qua hơn 2 năm triển khai chương trình, nhờ thực hiện hiệu quả, toàn TP.Hội An hiện có 7 sản phẩm được công nhận các sao, trong đó có 4 sản phẩm giữ nguyên mức độ 3 sao và 3 sản phẩm được thăng hạng từ 3 sao lên 4 OCOP…", ông Hùng phấn khởi nói.



Theo đó, các sản phẩm được công nhận 4 sao OCOP gồm: Trà rừng Cù Lao Chàm, Đèn lồng Dé lantana và Tương ớt mè Daichi Foods (của công ty Đại chí Foods). Các sản phẩm được công nhận 3 sao gồm: Đĩa Chùa Cầu, nước mắm Nhĩ truyền thống Tư Tài, sợi mì Cao Lầu Tô Văn Bình, bánh đậu xanh Nguyễn Thị Bông. Nhìn chung hầu hết các sản phẩm được công nhận trong 2 năm qua ở Hội An chủ yếu là các đặc sản, sản phẩm đặc trưng đã gắn bó lâu đời với đất và con người Hội An.



Sản phẩm tiêu thụ mạnh

Đặc biệt, thời gian qua, thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, TP.Hội An đã khẩn trương triển khai thực hiện mô hình điểm về xây dựng trung tâm dịch vụ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với vùng du lịch TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam tại Làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP.Hội An.

Ngoài các điểm bán hàng OCOP, TP.Hội An thường xuyên tổ chức các phiên chợ để các tổ chức, cá nhân giao lưu, buôn bán nhằm giới thiệu sản phẩm rộng rãi đến người tiêu dùng.

Tính đến nay, TP.Hội An đã có 5 điểm bán hàng OCOP, cụ thể: Cửa hàng Xanh Xanh shop 1 & 2, Cửa hàng Quê Vườn, Cửa hàng đặc sản Daichi house và Công ty cổ phần Tập đoàn HANN.

Chợ phiên Hội An là địa điểm gặp gỡ thú vị, kết nối những người bạn cùng chung niềm đam mê về những sản phẩm được tôn vinh, những sản phẩm đặc sản, đặc trưng không chỉ của TP.Hội An mà cả tỉnh Quảng Nam.

Trong năm 2019, các cửa hàng OCOP trên địa bàn TP.Hội An đã tiêu thụ một số lượng lớn sản phẩm OCOP thành phố và tỉnh, góp phần phát triển chuỗi liên kết, đồng thời quảng bá mạnh mẽ sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



Sản phẩm đèn lồng Dé lantana nổi tiếng của Hội An được công nhận sản phẩm 4 sao OCOP.

Ông Hùng cho hay, tiếp tục thành công của 2 năm trước, năm 2020 này, toàn TP.Hội An cón 14 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP. Trong đó, có 7 sản phẩm mới, lần đầu tham gia Chương trình OCOP, như: Bộ trà Hieal Organic Farm, nước nha đam đậu biếc, tinh dầu tràm, dầu gội thảo mộc, rau Thanh Đông, du lịch dừa nước Cẩm Thanh và du lịch làng gốm Thanh Hà. Ngoài ra, có các sản phẩm OCOP năm 2019 tiếp tục tham gia chương trình để nâng hạng sao.