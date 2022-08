Cao điểm hè vừa qua, nhiều hành khách đi máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất đã bỏ quên hành lý trên xe, trong đó có tài sản giá trị lớn.

Cụ thể, theo Công ty TNHH Công đoàn Hàng không miền Nam, từ tháng 5/2022 đến nay, đơn vị đã tiến hành hoàn trả cho 11 trường hợp thất lạc hành lý. Trong đó, có trường hợp hành khách thất lạc tài sản lên đến 200 trăm triệu đồng.



Hành khách bỏ quên tài sản giá trị lớn được tài xế Công ty Công đoàn Hàng không miền Nam trả lại. Ảnh: H.T

Đối với các trường hợp trên, nhân viên công ty đều xác minh, phối hợp cùng An ninh hàng không và Đồn Công an Tân Sơn Nhất xử lý và hoàn trả lại cho hành khách.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho cao điểm lễ, Công ty TNHH Công đoàn Hàng không miền Nam cho biết, đơn vị đã tiến hành thông báo, phổ biến cho tất cả nhân viên bộ phận vận tải thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh theo các quy định ban hành.

Đồng thời, công ty nghiêm cấm nhân viên mời chào khách bằng lời nói, cử chỉ gây mất trật tự tại khu vực các quầy bán vé trong khu vực Cảng (bao gồm cả nhà để xe TCP).

Bên cạnh đó, công ty đã bố trí, sắp xếp nhân viên điều hành đầy đủ, luôn túc trực phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không và Công ty TCP trong việc hướng dẫn, điều tiết phương tiện phục vụ hành khách...

Về phương tiện phục vụ, đơn vị đã tiến hành bố trí, tăng cường phương tiện đảm bảo các yêu cầu, gồm 39 xe (4 chỗ và 7 chỗ), thời gian hoạt động xuyên suốt đến hết chuyến bay trong ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án ứng phó cao điểm lễ 2/9. Ảnh: H.T

Dự báo, dịp lễ 2/9 sắp tới, sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 120.000 lượt hành khách/ngày. Để ứng phó với cao điểm, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đã chủ động làm việc và có biên bản thống nhất về việc yêu cầu các hãng taxi cam kết cung cấp đầy đủ số lượng taxi trong dịp cao điểm để phục vụ hành khách. Bên cạnh đó, các hãng cũng cam kết điều động, bổ sung sử dụng thêm xe công nghệ trong tình huống cần thiết.

Sân bay Tân Sơn Nhất cho biết sẽ duy trì phối hợp với các đơn vị như Công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình, Đồn công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất... tuần tra trong và ngoài sân bay, phân luồng, kiểm soát giao thông. Mục đích nhằm khắc phục tình trạng dồn ứ trước khu vực vào cảng và trước sảnh nhà ga, xử lý nhanh các trường hợp mất an ninh trật tự tại các khu vực cảng.