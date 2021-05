Trà Vinh: Một nông dân nuôi con "ăn dơ ở sạch", bán làm đặc sản ai đến xem cũng thán phục

Trong hơn một năm qua, phong trào nuôi lươn không bùn thương phẩm, nuôi lươn sinh sản ở xã An Quảng Hữu (huyện Trà Cú, tỉnh Sóc Trăng) phát triển khá mạnh. Hộ ông Đinh Văn Ngộ, ấp An Tân, xã An Quảng Hữu - người đi đầu trong phong trào nuôi lươn không bùn thương phẩm...

Bình luận 0