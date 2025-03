Trái khóm, loại quả ngon giàu vitamin C ở vùng Đồng Tháp Mười của Long An bán rẻ bất ngờ Nắng nóng như lửa đốt, loại quả ngon giàu vitamin C này ở vùng Đồng Tháp Mười của Long An bán rẻ bất ngờ

Nông dân xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (tỉnh Long An) quyết định “khai tử" khoai mỡ, đu đủ để trồng cây khóm (cây dứa gai). Dọc theo tuyến quốc lộ N2 vùng Đồng Tháp Mười, nông dân trồng khóm la liệt trái, người đi đường ghé lại ăn khen ngon mà giá bán lại quá rẻ.