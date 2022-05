Tôi yên tâm khi có Phí Linh đồng hành trong đêm khai mạc SEA Games

Cảm xúc của anh như thế nào khi được mời vào vị trí người dẫn chương trình tại Lễ khai mạc SEA Games 31 - sự kiện thể thao lớn nhất của khu vực trong năm 2022?

- Trước tiên, tôi rất vinh dự khi được góp sức tại một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế như SEA Games 31. Hơn nữa, đối với không chỉ riêng tôi, SEA Games 31 còn mang ý nghĩa đặc biệt, khi mọi hoạt động của cuộc sống con người tạm đóng băng sau 2 năm do đại dịch Covid-19, thì việc tổ chức một đại hội thể thao lớn như vậy còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự "hồi sinh", thể hiện sức mạnh đoàn kết khó khuất phục của con người.

Trống ngực tôi có lẽ hơi nghẹn ngào vì tự hào. Kể từ lần đầu bước lên sân khấu cách đây 10 năm cho đến giờ, tim tôi vẫn luôn đập thình thịch trước khi bước lên sân khấu. Nhưng với tính cách của tôi, chương trình càng hoành tráng, áp lực càng lớn... tôi lại càng phấn khích. Tôi thích cảm giác chinh phục.

MC Đức Bảo trong buổi tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào tối qua. (Ảnh: NVCC)

Anh đã trau dồi vốn ngoại ngữ như thế nào để được đánh giá là một trong những MC dẫn song ngữ tốt nhất như hiện tại?

- Tôi học ngoại ngữ theo cách rất tự nhiên, vì tôi rất yêu thích điện ảnh và văn học. Thời còn đi học, tôi dành rất nhiều thời gian xem phim và đọc tiểu thuyết bằng tiếng Anh. Cũng có thời điểm, tôi dự định đi du học nên có đầu tư học và thi tiếng Anh bài bản phục vụ cho mục đích học thuật. Từ năm 2010, điểm TOELF/iBT của tôi đã là 105/120. Đến hiện tại, tôi vẫn sử dụng tiếng Anh hàng ngày, vẫn giữ thói quen xem phim, đọc sách bằng tiếng Anh.

Bắt đầu từ khi nào khả năng dẫn chương trình song ngữ của anh được khẳng định?

- Tôi dẫn song ngữ từ những ngày đầu tiên cầm mic. Nhưng cách đây 5 năm, tôi được trao vị trí Host của sự kiện Lễ trao giải âm nhạc MAMA - Mnet Asian Music Awards diễn ra tại Việt Nam. Đây cũng là sự kiện quy mô quốc tế đầu tiên tôi đảm nhận vị trí người dẫn chương trình. Kể từ đó, khả năng dẫn song ngữ của tôi được biết đến và tin tưởng nhiều hơn.

Cũng bởi vậy, tôi được trao nhiều cơ hội dẫn song ngữ tại các sự kiện tầm cỡ quốc tế, cũng là những dấu mốc lớn trong sự nghiệp như Lễ trao giải VinFuture hay còn được biết đến là giải Nobel Việt, và sắp tới là SEA Games 31.

Việc dẫn chương trình tại một sự kiện lớn, lại phải sử dụng nhiều thứ tiếng luôn có những thử thách, hoặc những sự cố nhất định. Anh chuẩn bị như thế nào để chủ động trước các diễn biến diễn ra vào tối nay?



- Là người Việt Nam, tất nhiên là tôi quan tâm đến SEA Games khi Việt Nam giữ vai trò là nước chủ nhà trong năm nay, nên các thông tin về sự kiện này đã được tôi lưu ý từ sớm. Hơn nữa, là người làm báo, tôi cũng có kỹ năng để nắm được những thông tin quan trọng và chính thống về sự kiện, giúp mình truyền tải được thông điệp của SEA Games một cách chuẩn xác nhất.

Và để chắc chắn nhất, chúng tôi cùng với ban tổ chức SEA Games đã dành nhiều ngày đêm chỉnh sửa kịch bản, song song với việc tập luyện, tổng duyệt kỹ lưỡng để đảm bảo ít xảy ra sự cố nhất. Cuối cùng, tôi tin rằng với bề dày kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống của mình và bạn dẫn Phí Linh, chúng tôi đủ vững vàng để đứng trên một sân khấu lớn như vậy.

Trước đó, anh đã từng nhiều lần dẫn chương trình với Phí Linh chưa? Và cảm nhận của anh về cô ấy như thế nào?

- Phí Linh là một MC nữ sắc sảo, chuyên nghiệp, tôi cũng đặc biệt ấn tượng với sự "khó tính" trong công việc của Phí Linh. Tôi và Phí Linh ngoài là đồng nghiệp, còn là những người anh em lâu năm. Chúng tôi ăn ý với nhau không chỉ trên sân khấu, mà cũng chia sẻ những quan điểm về cuộc sống, về nghề. Phải nói thật, tôi vui và yên tâm khi có Phí Linh đồng hành trong đêm khai mạc.

MC Đức Bảo và MC Phí Linh trong đêm tổng duyệt. (Ảnh: NVCC)

Anh có còn nhớ những ký ức về kỳ SEA Games đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, khi mình còn là một chàng trai trẻ? Và anh kỳ vọng thế nào về kỳ SEA Games lần này?

- Đã quá lâu rồi, có thể tôi không nhớ hết được, nhưng những giai điệu của bài hát SEA Games 22 vẫn đọng lại trong tôi. Về kỳ SEA Games sắp tới, tôi kỳ vọng rằng các vận động viên Việt Nam cũng như ASEAN sẽ giành được những thành thích tốt nhất, xứng đáng với những nỗ lực của họ. Đặc biệt là về bóng đá Việt Nam, tôi kỳ vọng đội tuyển nước nhà có thể chạm tay vào chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp.

Gia đình tôi bận vào lúc mọi người rảnh

Sau 10 năm đến với công việc MC, anh đã có cả vị trí, danh tiếng và một cuộc sống thu nhập tốt. Khi mới vào nghề, đã từng có thời điểm nào anh gặp khó khăn và nghĩ mình không thể theo đuổi công việc này?

- Khó khăn thì nhiều, nhưng khi đã vượt qua được thì tôi không còn nghĩ ngợi, mà coi đó là bài học kinh nghiệm. Có điều, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ công việc này, bởi từ những kinh nghiệm được các anh chị đi trước chia sẻ, tôi nhận ra ai cũng sẽ có những lúc khó khăn. Quan trọng là chúng ta kiên định và nghiêm túc với nghề, "lửa thử vàng, gian nan thử sức". Nghề sẽ không bạc với mình.

Chọn một người vợ cùng theo nghiệp truyền hình, cuộc sống của gia đình anh có bận rộn và tất bật hơn so với những người khác? Anh dành thời gian cho gia đình như thế nào?

- Nói thế nào nhỉ, do đặc thù nghề nghiệp, chúng tôi bận vào lúc mọi người rảnh, và rảnh vào những lúc mọi người bận. Do may mắn cùng nghề, nên nhịp bận rộn – thảnh thơi của chúng tôi khá trùng nhau, do đó cũng không quá khó khăn để sắp xếp thời gian cho gia đình. Chỉ có tôi thường xuyên đi công tác nhiều hơn vợ, nên hễ có thời gian, tôi thường thích ở nhà, bù lại cho những ngày đi xa.

Càng ngày, hôn nhân càng trở nên mong manh hơn. Là một người đàn ông, theo anh, điều quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình là gì?

- Để giữ hạnh phúc gia đình cần nhiều yếu tố lắm, nhưng tôi nghĩ mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu, yêu người bạn đời, yêu gia đình mình. Nếu không yêu, tôi nghĩ người đàn ông khó chu toàn với gia đình 100%.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Một số hình ảnh khác của MC Đức Bảo tại buổi tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31:

MC Đức Bảo và MC Phí Linh trao đổi về kịch bản chương trình.

Lễ khai mạc SEA Games sẽ có sự xuất hiện của diva Hồng Nhung, ca sĩ Tùng Dương và rất nhiều em thiếu nhi tại thành phố Hà Nội.