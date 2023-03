Trăn trở nỗi lo cho con đến trường của người bố chỉ còn một mắt

Gồng mình nuôi cả gia đình

Căn nhà nhỏ thuộc vùng núi cao của tỉnh Tuyên Quang là nơi sinh sống của gia đình vợ chồng anh Trần Văn Quảng (SN 1987) và chị Nguyễn Thị Mai (SN 1991) cùng 2 người con.

Người con lớn Nguyễn Thị Kim Chi vừa lên 6 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ nặng, luôn cần có người chăm sóc đặc biệt. Người con thứ 2 là Trần Bảo Lâm (SN 2021), được cô giáo đánh giá là nhanh nhẹn nhưng lại hay ốm vặt.

Năm 2022, trong lúc đi phát cỏ thuê, anh Quảng bị đá bắn vào một bên mắt. Gia đình không có tiền chữa trị dứt điểm nên mắt của anh Quảng đã bị hỏng và đau âm ỉ kéo dài. Từ đó khả năng lao động của anh cũng dần suy yếu.



Ngày nào khỏe, anh Quảng đều cố gắng đi làm để có tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: Thu Hồng

Chị Mai vì phải ở nhà chăm cháu Chi, nên mọi chi tiêu trong gia đình đều nhờ vào chồng. Gia đình vốn đã khó khăn, nay lại khó khăn hơn khi anh Quảng không còn sức lao động như trước.

“Bây giờ, tôi chỉ sử dụng thuốc nhỏ mắt. Ngày trước về Bệnh viện Mắt Trung ương để khám chữa tôi phải vay mấy chục triệu. Bác sĩ hẹn 6 tháng đi khám lại, thế nhưng chẳng có tiền nên đành để nó đau như thế, đau mãi nó thành quen rồi” - anh Quảng chia sẻ.

Do mắt đau, anh Quảng không thể đi làm đều được. Thêm vào đó là khoản tiền vay mượn để chữa mắt vẫn chưa trả hết, tình hình tài chính của gia đình anh càng trở nên khó khăn.

Người con lớn của anh Quảng luôn cần có người chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Thu Hồng

Bà Hoàng Thị Uyên - Trưởng thôn Bờ Hồ cho biết: “Gia đình nhà anh Quảng có hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng có một cô con gái bị thiểu năng, anh Quảng lại bị tai nạn hỏng một mắt. Từ ngày đó, cuộc sống của gia đình lại càng thêm bấp bênh ”.

Mong muốn các con tiếp tục được đến trường

Để trang trải cuộc sống hằng ngày, anh Quảng phải đi cắt gỗ thuê. Do tính chất công việc phải tiếp xúc với bụi nhiều gây ảnh hưởng đến mắt, nên cố lắm anh cũng chỉ đi làm được vào những ngày mắt đỡ đau. Tiền công mỗi ngày chỉ vỏn vẹn gần 200.000 đồng.

Với mong muốn để con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, anh Quảng vẫn cố nén cơn đau để tiếp tục lao động. Anh tâm sự: “Tôi phải cố gắng hết sức để lo cho Lâm được đi học. Sau này con còn có được cái nghề cho đỡ khổ”.

Hình ảnh hai con hồn nhiên chơi đùa là nguồn động lực to lớn của anh chị. Ảnh: Thu Hồng

Lâm ở nhà rất ngoan ngoãn, biết vâng lời bố mẹ. Lâm rất biết quan tâm người chị của mình, em thường chia sẻ đồ chơi cho chị. Hai chị em tự chơi với nhau để bố mẹ có thời gian làm việc.

Chia sẻ với phóng viên, cô Nguyễn Thị Hằng - Giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 3 tuổi (Trường mầm non Kháng Nhật) cho biết: “Trong lớp, cháu Lâm hoạt bát, lanh lợi, tiếp thu những điều cô giáo dạy rất nhanh. Nhưng do gia đình cháu khó khăn quá nên việc học tập của cháu còn gặp nhiều hạn chế so với các bạn cùng lớp”.

Gia đình anh Quảng thuộc diện hộ nghèo của xã. Ảnh: Thu Hồng

Anh Quảng tâm sự: “Giá mà mắt tôi lành lặn thì còn làm ăn được, không để vợ con phải khổ thế này. Nhiều lúc một mình ngồi nghĩ cũng chảy nước mắt, rồi lại tự động viên còn hai con ở bên cạnh là còn may mắn. Những ngày sáng dậy mắt còn không mở được mà nghĩ đến con nên vẫn phải cố gắng”.

Hiện tại, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng anh vẫn quyết không từ bỏ mơ ước mang đến một cuộc sống tươi đẹp trong tương lai cho vợ và các con. Với mong muốn lo cho con được đến trường như các bạn, anh Quảng rất mong nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong thời gian tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Gia đình anh: Trần Văn Quảng (SN 1987, thôn Bờ Hồ, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) SĐT: 0985.022.132 Số TK ngân hàng: 8101205177122 - Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chủ tài khoản: Trần Văn Quảng Hoặc Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Quảng (Tuyên Quang)