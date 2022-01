Trang trại thông minh mới theo mô hình Nông nghiệp 4.0

New Holland Agricultural, một thương hiệu của Tập đoàn CNH Industrial (Hà Lan) đã mở rộng quan hệ đối tác với trang trại "Il Raccolto" ở Bologna, Ý, để chứng minh các phương thức canh tác bền vững thông qua mô hình kinh tế vòng tròn và môi trường hạm đội thiết bị nông nghiệp công nghệ cao được kết nối.

Trang trại Il Raccolto được đặt tại Bologna trên quy mô khoảng 1.400 ha ( 3.500 mẫu Anh ) đất để trồng ngũ cốc, lúa mì, cây thức ăn chăn nuôi và quả nho. Trang trại này cũng sản xuất sữa chua pho mát Parmigiano Reggiano và rượu vang Pignoletto - tất cả đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao của chứng nhận DOP, DOC và IGP. Thông qua quan hệ đối tác mới nhất này, trang trại sẽ chứng minh hoạt động canh tác bền vững thành công với môi trường hạm đội nông nghiệp công nghệ được kết nối, không phụ thuộc quá nhiều vào năng lượng và đẩy mạnh mô hình kinh tế vòng tròn.

Môi trường hạm đội thiết bị nông nghiệp công nghệ cao được kết nối

Trang trại Il Raccolto vận hành một đội hơn 80 cổ máy của New Holland Agricultural, bao gồm máy kéo tiên tiến nhất của thương hiệu, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch thức ăn gia súc, máy xử lý tác vụ nông nghệp từ xa, máy đóng kiện, máy sản xuất nông nghiệp hạng nhẹ và máy thu hoạch nho. Với tư cách là trang trại thông minh, Il Raccolto sẽ cung cấp dữ liệu nông học được thu thập thông qua hệ thống viễn thông trên những chiếc máy này.

Parag Garg, Giám đốc Kỹ thuật số công ty New Holland Agricultural (Hà Lan) giải thích: "Tại trang trại Il Raccolto, New Holland Agricultural trực tiếp chứng minh tầm nhìn của mình về Nông nghiệp 4.0, vì nhiều máy móc của trang trại được kết nối thông qua nền tảng viễn thông MyPLM Connect. Đây cũng là ví dụ khác về cách New Holland Agricultural đang dẫn đầu tương lai của ngành nông nghiệp, bằng cách cung cấp các giải pháp kỹ thuật số và công nghệ tốt nhất cho khách hàng, cũng như các đối tác khác của chúng tôi".

New Holland Agricultural cung cấp máy kéo nhỏ gọn Boomer Giai đoạn V tại trang trại Il Raccolto. Ảnh: @New Holland Agricultural.

Điển hình là ở chiến lược hợp tác mới, New Holland Agricultural đã đưa dòng máy kéo Boomer tuân thủ Giai đoạn V mới, mang lại hiệu suất lớn hơn trong khi vẫn duy trì kích thước nhỏ gọn vào vận hành. Các tính năng mới cải thiện hơn nữa hiệu quả của máy kéo và mang lại sự thoải mái tối đa cho người vận hành.

Edoardo Ronco, Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm của New Holland Agricultural cho biết: "Dòng sản phẩm Boomer là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính dễ sử dụng, hiệu quả và sự thoải mái trong một gói nhỏ gọn. Nó cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn phong phú về các mô hình bao gồm nhiều ứng dụng đòi hỏi tính linh hoạt và khả năng cơ động tối cao trong một chiếc máy kéo nhỏ - từ cảnh quan đến bảo trì sân gôn, từ những người nông dân bán thời gian đến chủ nhà, từ làm vườn và trồng trọt trong nhà kính đến vườn cây ăn quả và vườn nho. Tiêu chuẩn Giai đoạn V mới mang lại hiệu suất và hiệu quả cao hơn, nhưng cũng mang lại lợi ích đáng kể cho người vận hành, bao gồm sự lựa chọn đa dạng hơn về các mẫu xe có sẵn với cabin tiện nghi cao".

Trọng tâm là với trang trại Il Raccolto, bằng cách nào đó công ty New Holland Agricultural hy vọng rằng với cách tiếp cận phù hợp được hỗ trợ bởi thiết bị và công nghệ phù hợp thì tính bền vững có thể song hành với lợi nhuận.

Trang trại Il Raccolto sẽ có vai trò nhiều mặt với tư cách là Trang trại thông minh hợp tác mới của New Holland Agricultural. Ảnh: @AFP.

Năng lượng độc lập

Tại trang trại Il Raccolto, công ty New Holland Agricultural đã vận hành bể ủ sinh học kỵ khí của riêng mình và hiện đang dần sản xuất khí sinh học từ chất thải nông nghiệp của chính trang trại làm năng lượng. Hệ thống có kế hoạch bắt đầu sản xuất biomethane và công ty đang tiếp tục làm việc, nâng cấp công nghệ ủ khí này với mong muốn trở nên hoàn toàn độc lập về năng lượng. Điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của New Holland là trình diễn mô hình Trang trại Độc lập về Năng lượng của mình, nơi chất thải động vật và thực phẩm, xác tàn dư cây trồng được sử dụng để tạo khí sinh học trong bể sinh học.

Mô hình kinh tế tròn

Khí sinh học được sử dụng để cung cấp năng lượng cho trang trại và được tinh chế thành biomethane cấp nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho Máy kéo điện Methane New Holland. Các sản phẩm phụ của quá trình chuyển đổi này cũng được sử dụng làm phân bón tự nhiên và giúp cải thiện chất lượng đất. Có thể thấy, cách tiếp cận nền kinh tế vòng tròn khép kín này có thể đạt được một nền nông nghiệp không có carbon, ít để lại tác động đến môi trường, đồng thời cũng giúp tiết kiệm đáng kể nguồn chi phí về năng lượng.

Carlo Lambro, Chủ tịch công ty New Holland Agricultural cho biết: "Trang trại Il Raccolto là minh chứng hoàn hảo cho sáng kiến này, quy tụ đội ngũ thiết bị nông nghiệp công nghệ cao lớn nhất của chúng tôi, góp phần trải nghiệm đầy đủ về canh tác bền vững thành công với năng lượng độc lập và mô hình kinh tế vòng tròn".

Ảnh: @New Holland Agricultural.

Bên cạnh đó, trang trại Il Raccolto cũng có vai trò nhiều mặt với tư cách là Trang trại thông minh họp tác với New Holland Agricultural. Đây cũng trang trại trình diễn nông nghiệp 4.0 chính thức của thương hiệu Hà Lan tại Ý, và là cơ sở cho Nhóm Huấn luyện Nông nghiệp Châu Âu đến tổ chức các sự kiện huấn luyện, quảng bá cho các đại lý và khách hàng của mình để tận hưởng toàn bộ trải nghiệm canh tác bền vững từ mô hình Nông nghiệp 4.0.

Trang trại cũng cũng là trung tâm trao đổi kiến thức với nhân viên của New Holland Agricultural, nhằm nâng cao trải nghiệm thông qua hiểu biết chuyên sâu về công nghệ nông nghiệp 4.0, mô hình kinh tế vòng tròn và cách thức điều chế khí biomethane ngay tại trang trại.

"Khách tham quan sẽ có thể tận mắt chứng kiến cách thức đạt được điều này với các nền tảng viễn thông tiên tiến của chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái gồm các máy móc được kết nối với nhau", Lambro cho biết thêm.

"Trang trại Il Raccolto cũng là một trung tâm tri thức, nơi chúng tôi sẽ trình diễn thiết bị của mình, đào tạo và chia sẻ bí quyết công nghệ và nông học của chúng tôi, với mục đích truyền bá các phương pháp canh tác bền vững theo hướng nông nghiệp 4.0 đầy tính hiện đại, tối tân, hiệu quả, tiết kiệm nhất có thể có", Carlo Lambro, Chủ tịch công ty New Holland Agricultural chia sẻ thêm.