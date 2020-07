Tranh cãi việc đề nghị cấp sổ đỏ cho diện tích chung của khu tập thể trong phố cổ Hà Nội

Mới đây Dân Việt nhận được đơn phản ánh của các hộ dân ở toà A tập thể số 8 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội về việc sân tập thể bị lấn chiếm, một số hộ còn đề nghị làm sổ đỏ phần diện tích được cho là đang sử dụng chung.



Sân chung cư bị lấn chiếm?

Cụ thể theo chị H. (cư dân sống ở toà A), vào thời điểm tháng 4/2020, một số người đã mang bàn ghế ra để trên phần đất giữa toà nhà A và C. Đồng thời, hàn lắp đặt một số cột sắt, thảm cỏ bằng nhựa quây chắn trước số căn phòng 105 và bao quanh cầu thang ngoài trời toà nhà C.

"Sau đó, chúng tôi đã phản ánh sự việc sân chung bị lấn chiếm tới UBND phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Việc này đã gây bức xúc cho các hộ dân đang sinh sống tại khu nhà 8A Ngô Quyền", đơn của các hộ dân nêu.

Ghi nhận của phóng viên, khu tập thể số 8 Ngô Quyền gồm 5 dãy nhà cao tầng. Trong đó phần sân người dân phản ánh bị lấn chiếm là phần sân nằm giữa dãy nhà A và C.

Được biết, các hộ dân ở toà nhà C đã bán, chuyển nhượng nhà và đất cho người khác. Toà nhà A gồm 5 tầng, các hộ dân vẫn đang sinh sống.



Phía trên cầu thang (gần toà nhà C) hàn một giàn bằng sắt, bên trên treo các giỏ cây hoa. Tại khu vực cạnh cầu thang, bày một số bàn ghế, quầy bar. Phía trước căn phòng 109, treo biển xóm cà phê. Khoảng sân cạnh cầu thang (rộng khoảng hơn 10m2), được trang trí giống như một quán cà phê.

Tại thời điểm phóng viên ghi nhận, khu vực bày quầy bar, bàn ghế không có khách.

Không cấp sổ đỏ cho phần diện tích lấn chiếm



Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Ban tiếp nhận bán nhà - Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, mới đây, đơn vị cũng nhận được đơn của người dân ở số 8A Ngô Quyền phản ánh về việc lấn chiếm phần sân chung cư.

Sau khi nhận được đơn, phía công ty đã xuống chung cư xác minh phản ánh và sau đó sẽ trả lời đơn của người dân.

Theo ông Lân, năm 1996, đơn vị tiếp nhận quản lý chung cư số 8 Ngô Quyền từ Bộ Tài chính. Thời điểm bàn giao nhà cho công ty đã ghi nhận phần diện tích lấn chiếm gần toà nhà A. Hiện nay, xác định khu vực lấn chiếm là gia đình bà Lưu Thị Dung.

"Khu vực lấn chiếm của nhà bà Dung hiện nay không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà ở. Chúng tôi khẳng định chưa cấp sổ đỏ cho phần diện tích này", ông Lân nói.

Về phản ánh của người dân về hoạt động mang bàn ghế, dựng cột sắt, thảm nhựa treo tại vị trí gần khu vực cầu thang toà nhà C, theo ông Lân, khu vực người dân phản ánh có diện tích khoảng 10m2.

Theo thiết kế, khu vực này là công trình phụ trợ phục vụ cho các cư dân của toà nhà C, bao gồm cầu thang dẫn lên toà nhà C và bên dưới là khu vực để xe. Toà nhà C có 8 hộ dân và hiện nay đã chuyển bán nhà cho một người khác.

"Theo quy định của thành phố nếu không có khiếu kiện trong vòng 30 ngày, không ảnh hưởng tới hạ tầng kỹ thuật của những nhà xung quanh và nếu chủ toà nhà C có đề xuất xin cấp sổ đỏ ở các công trình phụ trợ chúng tôi sẽ xem xét theo quy định. Hiện tại, chúng tôi đã báo Sở Xây dựng về khu vực công trình phụ trợ này.

Còn việc hiện nay đã cấp sổ đỏ cho các công trình phụ trợ tại toà nhà C này hay chưa thì tôi chưa nắm rõ. Bởi Sở xây dựng Hà Nội sẽ đại diện cho chủ sở hữu, thu tiền và chuyển hồ sơ cho Sở tài nguyên môi trường cấp giấy chứng nhận sổ bìa đỏ", ông Lân nói.

Cũng liên quan đến phản ánh của người dân về căn hộ 109, giáp toà nhà C là toà nhà lấn chiếm?

Ông Lân nói: "Căn phòng 109 là chúng tôi chỉ cấp sổ đỏ ở phần trong nhà, còn phần lấn chiếm chúng tôi không cấp. Chúng tôi chỉ cấp sổ đỏ cho các hộ dân nằm ở trong khối nhà chung cư đó, còn phía ngoài chúng tôi không cấp".

Trao đổi thêm về sự việc, ông Vũ Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho hay, diện tích của gia đình bà Dung nằm giữa toà nhà A và C. Tuy nhiên, đây là diện tích gia đình bà Dung lấn chiếm, không được cấp sổ đỏ.

Theo ông Phong, năm 2019, một số người ở toà nhà C đã xây dựng bức tường cao hơn 1m ở gần khu vực cầu thang toà nhà C nhưng sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND phường đã xuống yêu cầu phá dỡ bỏ bức tường. Hiện nay, chỉ còn một vài thanh sắt lắp giàn để treo giỏ cây.

Theo biên bản cuộc họp ngày 11/6/2020, liên quan đến việc mua án và sử dụng nhà đất tại khu nhà C, các hộ dân ở khu nhà C không đồng ý với ý kiến đề nghị dừng giao dịch mua bán. Các hộ này cho rằng việc chuyển nhượng nhà là hợp pháp.

Trong khi đó, các hộ dân khác ở cùng địa chỉ 8 Ngô Quyền cho rằng, diện tích xung quanh cầu thang dãy nhà C là phần diện tích sử dụng chung. Các hộ dân dãy nhà C và những người mua nhà đất tại đây cũng chỉ có quyền sử dụng chung phần diện tích hơn 10m2 này. Còn phần diện tích riêng của các hộ tại dãy nhà C, các hộ dân khác ở 8 Ngô Quyền không có ý kiến.

Được biết, ngày 7/7/2020 UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Sở Xây dựng, UBND quận Hoàn Kiếm, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và trả lời người dân trước ngày 15/7/2020. Đồng thời, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.