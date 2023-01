Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có ông Nguyễn Hồng Hải - Trợ lý Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, cùng đại diện UBMTTQ tỉnh An Giang, đoàn Đại biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh An Giang và các đơn vị đồng hành.





Ông Nguyễn Hồng Hải - Trợ lý Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao quà Tết cho bà con tại TP Long Xuyên, An Giang, sáng 14/1. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại TP Long Xuyên đoàn đã trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng) cho bà con nhân dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.



Thay mặt Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang đã gửi lời chúc Tết đến bà con nhân dân TP Long Xuyên.

"Phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đó là tấm lòng của của ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gửi đến bà con, với mong muốn tất cả bà con dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ai cũng có Tết"- Ông Nguyễn Văn Nhiên chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, thay mặt ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao quà Tết cho bà con tại TP Long Xuyên. Ảnh: Hồng Cẩm

Lãnh đạo TP Long Xuyên trao quà Tết của ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho bà con khó khăn tại TP Long Xuyên. Ảnh: Hồng Cẩm

100 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại TP Long Xuyên, An Giang nhận quà Tết của ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, sáng 14/1. Ảnh: Hồng Cẩm

Dưới đây là một số hình ảnh trao quà Tết của ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, sáng 14/1 tại TP Long Xuyên, An Giang:





Ông Nguyễn Hồng Hải - Trợ lý Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao quà tận tay cụ bà đi lại khó khăn. Ảnh: Hồng Cẩm

Cá bộ TP Long Xuyên hỗ trợ các cụ cao tuổi đi nhận quà. Ảnh: Hồng Cẩm

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh An Giang hỗ trợ các cụ cao tuổi đến nhận quà. Ảnh: Hồng Cẩm

Những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết, sáng 14/1. Ảnh: Hồng Cẩm

Niềm vui của cụ bà nhận khi được phần quà Tết ý nghĩa của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Hồng Cẩm