Trên 140 hộ dân đối diện nguy cơ sạt lở cao, Hòa Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh vừa ký quyết định số 1855/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở đất, đá tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, tại khu vực xóm Rài, xã Tuân Đạo do ảnh hưởng của đợt mưa lũ tháng 10/2017, hiện tượng sụt lún xảy ra gây hư hỏng một số nhà cửa. Sau hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2024 với nhiều đợt mưa lớn kéo dài, đã xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún kéo dài.

Tại đây, các vết nứt, sụt lún dài từ 1 - 3m, sâu từ 2 - 3m và dài khoảng trên 800m. Ngoài ra còn nhiều vết nứt nhỏ, phạm vi ảnh hưởng khoảng 7ha. Đến thời điểm hiện tại các điểm nứt, sụt lún vẫn đang tiếp tục phát triển rộng thêm và có nguy cơ sạt trượt trên diện rộng đặc biệt khi có mưa, đất đá bão hòa nước.

Nhiều hộ dân bị nứt nhà, sụt lún móng nhà hư hỏng nhà và nguy cơ cao sạt lở bất cứ lúc nào. Có đến 111 hộ với 539 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó 60 hộ với 278 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Vết nứt tại xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Phạm Hoài.

Đối với xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, do ảnh hưởng mưa lớn, tại đây xuất hiện vết nứt và tiếng nổ lớn tại đồi Ao Ếch phía sau xóm, nguy cơ rất cao sạt trượt xuống khu vực cụm dân cư. Đến nay, khu vực này tiếp tục xuất hiện các vết nứt và sụt lún dạng bậc thang, tại điểm lớn nhất có độ cao khoảng 200m và xuất hiện cung trượt dài khoảng 500m, với khối lượng đất, đá sạt trượt rất lớn.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã vận động di dời 30 hộ với 126 nhân khẩu đến nơi an toàn do nằm trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng cao. Đối với học sinh khối mầm non, TH&THCS trên địa bàn xóm Rằng, UBND huyện Đà Bắc đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục bố trí điểm trường học phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo UBND các huyện Lạc Sơn và Đà Bắc tiếp tục các biện pháp khẩn cấp áp dụng để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai như: chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở ổn định chỗ ở tại nơi di dời, hỗ trợ người dân đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Đồng thời, tiếp tục duy trì các lực lượng thường xuyên kiểm tra theo dõi diễn biến sạt lở, căng dây cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người dân quay về nơi ở cũ...; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện kịp thời ứng phó khi có tình huống phát sinh xảy ra.

Trên 140 hộ dân ở hai huyện Đà Bắc và Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) phải sơ tán đến nơi an toàn trước nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Phạm Hoài.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo UBND các huyện Lạc Sơn và Đà Bắc rà soát, đề xuất phương án di dân tái định cư, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ để khẩn trương thực hiện hoàn thành trong năm 2024, trường hợp vượt khả năng kinh phí của địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính để nghiên cứu bố trí; rà soát các vị trí xác định khu tái định cư phù hợp với quy hoạch, tiến độ đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp, phương án sử dụng đất, tài nguyên, phương án giải phóng mặt bằng tái định cư (nếu có); vị trí khu vực bố trí tái định cư phải đảm bảo an toàn, ổn định lâu dài cho người dân; trường hợp cần ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Khi kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.