Trí tuệ nhân tạo ChatGPT: Tội phạm mạng rình rập với muôn kiểu lừa đảo

Trong số "các mối đe dọa cấp bách và phổ biến nhất", phát hiện cho thấy tội phạm mạng có thể sử dụng ChatGPT để lừa đảo kỹ thuật xã hội và phát triển phần mềm độc hại, công ty tình báo mối đe dọa Recorded Future vừa cho biết trong một báo cáo.

Báo cáo đưa ra bằng chứng được thu thập từ các nguồn như diễn đàn dark web, kết quả cho thấy rằng chatbot phổ biến ồ ạt của OpenAI đang được sử dụng bởi những kẻ xấu có ý định thực hiện các cuộc tấn công mạng đa hình thức với sự trợ giúp của công cụ này.

Chatbot OpenAI có thể được sử dụng để viết mã phần mềm độc hại, và email lừa đảo một cách hiệu quả, ngay cả với những cá nhân có hiểu biết hạn chế về các nguyên tắc cơ bản của an ninh mạng cũng có thể dùng được. Ảnh: @AFP.

"ChatGPT đã vô tình hạ thấp rào cản gia nhập đối với những kẻ đe dọa có khả năng lập trình cao tay, hay chỉ có kỹ năng kỹ thuật mạng hạn chế", các nhà nghiên cứu của Recorded Future cho biết trong báo cáo . "Công cụ này có thể tạo ra kết quả hiệu quả với mức độ hiểu biết nhất định về các nguyên tắc cơ bản của an ninh mạng và khoa học máy tính".

Công ty cho biết, họ đã xác định được các tác nhân đe dọa trên web đen và các nguồn truy cập đặc biệt chia sẻ các cuộc hội thoại gắn liền với ChatGPT. Điều này là bằng chứng cho thấy rõ ChatGPT có thể cho phép tin tặc dùng nó để hỗ trợ phát triển phần mềm độc hại, tấn công kỹ thuật xã hội, thông tin sai lệch, lừa đảo, quảng cáo độc hại và các kế hoạch kiếm tiền bất hợp pháp khác nhau.

Bên cạnh đó, chuyên môn của ChatGPT trong việc bắt chước chữ viết của con người "mang lại cho nó tiềm năng trở thành một công cụ kỹ thuật xã hội và lừa đảo mạnh mẽ", các nhà nghiên cứu cho biết.

Theo báo cáo, chatbot do AI cung cấp có thể tỏ ra đặc biệt hữu ích đối với những kẻ đe dọa không thông thạo tiếng Anh, với tiềm năng công cụ này được sử dụng để phân phối phần mềm độc hại "hiệu quả hơn" vượt mọi rào cản ngôn ngữ.

Trong khi đó, mặc dù tiềm năng sử dụng ChatGPT để phát triển phần mềm độc hại đã thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng nhóm nghiên cứu của Recorded Future đã nêu bật một số cách mà công cụ này có thể được sử dụng để tạo phần mềm độc hại theo cách tiên tiến hơn.

Những điều đó bao gồm nguy cơ âm thầm, hoặc bị thâm nhập đào tạo ChatGPT về mã phần mềm độc hại được tìm thấy trong kho lưu trữ nguồn mở để tạo ra "các biến thể duy nhất của mã đó để trốn tránh sự phát hiện của phần mềm chống vi-rút", bằng cách sử dụng các giải pháp cú pháp để đánh lừa các mô hình, thực hiện yêu cầu viết mã khai thác các lỗ hổng, và sử dụng ChatGPT để tạo tệp cấu hình phần mềm độc hại, từ đó dùng để thiết lập hệ thống chỉ huy và kiểm soát hệ thống mạng nạn nhân bất hợp pháp.

Theo các nhà nghiên cứu của Recorded Future, đáng chú ý là ChatGPT cũng có thể được sử dụng để tự tạo ra phần mềm độc hại nhằm mục đích phân phối như một phần của cuộc tấn công mạng. Thông qua việc sử dụng nền tảng thông minh của Recorded Future, các nhà nghiên cứu cho biết họ đã xác định được 1.582 tài liệu tham khảo "trên web đen và các nguồn truy cập đặc biệt", kết quả cho thấy, một số mã khái niệm do ChatGPT tạo ra cũng có độ phù hợp với các nguồn tài liệu được liệt kê ở trên.

Các nhà nghiên cứu cũng liệt kê bao gồm các cuộc trò chuyện trong đó các tội phạm mạng đã chia sẻ mã lập trình do ChatGPT viết. Từ đó, nhóm cảnh báo ChatGPT "có thể bị vũ khí hóa để phát triển phần mềm độc hại", giúp khai thác các lỗ hổng nghiêm trọng trong phần mềm và trên nền tảng web.

Một mặt, rõ ràng là ChatGPT "tuyệt vời và sẽ thay đổi thế giới của chúng ta", Russell Reeder, Giám đốc điều hành của Netrix Global, xếp thứ 190 trên 500 Nhà cung cấp giải pháp CRN năm 2022 cho biết. Nhưng tiềm năng sử dụng công cụ này cho các cuộc tấn công mạng cũng cho thấy rằng, "Công nghệ này sẽ sớm không thể được kiểm soát", Ông nói. "Cần phải có một lực lượng kiểm soát chuyên về xu hướng nổi như cồn này".

Tuy nhiên, Reeder cho biết ông ấy tin rằng OpenAI đang "quản lý nó tốt nhất có thể để một người bình thường không thể bước vào và nói: 'Tạo phần mềm độc hại cho tôi".

ChatGPT trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất thế giới, ghi nhận 100 triệu người dùng sau 2 tháng

ChatGPT – chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) phổ biến được báo cáo đã cán mốc 100 triệu người dùng chỉ hai tháng sau khi ra mắt. Theo báo cáo của SimilarWeb, chatbot này đã đạt 13 triệu người dùng mỗi ngày vào tháng 1/2023. Nền tảng này đã vượt qua các ứng dụng truyền thông xã hội khác bao gồm Instagram và TikTok, lần lượt mất 2,5 năm và 9 tháng để vượt mốc 100 triệu người dùng.

ChatGPT đã được giới thiệu vào tháng 12 năm ngoái. Chatbot AI đã được phát triển bởi OpenAI do Elon Musk hậu thuẫn. Bot đàm thoại được đào tạo để làm theo hướng dẫn trong lời nhắc và cung cấp phản hồi chi tiết. Để bắt đầu sử dụng chatbot, người dùng chỉ cần nhập truy vấn của họ.

"Trong 20 năm định hình phát triển trong không gian Internet, chúng tôi không thể tưởng rằng lại có một ứng dụng internet dành cho người tiêu dùng như ChatGPT có tốc độ phát triển thần tốc đến như vậy. Để so sánh, TikTok mất 9 tháng để đạt 100 triệu người dùng hàng tháng và Instagram mất khoảng 2,5 năm", một nghiên cứu của UBS một phần dựa trên dữ liệu của Similarweb cho thấy.

Theo ước tính của Similarweb, trang web chat.openai.com đã thu hút khoảng 25 triệu lượt truy cập hàng ngày trong tuần qua. Trong tháng qua, lưu lượng truy cập vào trang web đã tăng trung bình 3,4% mỗi ngày.

OpenAI còn nói thêm rằng, ngày có lưu lượng truy cập cao nhất là vào ngày 31 tháng 1, trang web đã thu hút 28 triệu lượt truy cập từ 15,7 triệu khách truy cập của ngày trước đó.

Tốc độ tăng trưởng này đã trở thành mối lo ngại đối với những gã khổng lồ internet hiện tại, bao gồm cả Google Tìm kiếm. Baidu của Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ sớm phát triển đối thủ ChatGPT của riêng mình.

OpenAI gần đây đã giới thiệu mô hình Plus của ChatGPT. Đăng ký ChatGPT Plus sẽ có giá 20 đô la hàng tháng và hiện chỉ có thể truy cập được ở Hoa Kỳ. Với đăng ký bản Plus, người dùng sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ trong thời gian cao điểm. Hơn nữa, những người dùng Plus này có thể truy cập thời gian phản hồi nhanh hơn và sẽ nhận được quyền truy cập ưu tiên vào các tính năng mới.