Triển khai hoạt động cao điểm tham mưu, phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao Cờ đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023 của Trung ương Hội NDVN cho Hội ND tỉnh An Giang tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh An Giang tháng 8/2023. Ảnh: Hồng Cẩm