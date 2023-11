Triều Tiên tiết lộ sốc về 'vũ khí' mới do thám được Nhà Trắng, Lầu Năm Góc khiến Mỹ 'toát mồ hôi'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trò chuyện với các quan chức cấp cao trong bữa tiệc mừng vụ phóng vệ tinh trinh sát ở Bình Nhưỡng. Hình ảnh này được công bố hôm thứ Sáu tuần trước. Ảnh KCNA/KNS/AFP-JIJI

Tuyên bố này được đưa ra khi đại sứ Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc xung đột với người đồng cấp Mỹ tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York về vụ phóng vệ tinh do thám quân sự mới của nước này.

Triều Tiên cho biết vệ tinh sẽ chính thức bắt đầu sứ mệnh trinh sát từ ngày 1/12 sau một số điều chỉnh, nhưng Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên của nước này cho biết hôm thứ Ba rằng “quá trình tinh chỉnh vệ tinh đang được đẩy nhanh" để chấm dứt quá trình điều chỉnh trước 2 ngày so với dự định.

Họ nói rằng nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhận được báo cáo từ cơ quan vũ trụ của nước này vào sáng thứ Hai và thứ Ba liên quan đến “công việc chuẩn bị cho hoạt động” của vệ tinh, trong đó ông Kim bày tỏ “sự hài lòng to lớn” sau khi xem những bức ảnh chụp Nhà Trắng và Lầu Năm Góc của vệ tinh cũng như Trạm Hải quân Norfolk của Hải quân Mỹ, Xưởng đóng tàu Newport News và một sân bay ở Virginia.

“Bốn tàu sân bay hạt nhân của Hải quân Mỹ và một tàu sân bay của Anh đã được phát hiện trong các bức ảnh chụp Trạm Hải quân Norfolk và Xưởng đóng tàu Newport News”, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên cho biết.

Tuần trước, Triều Tiên cho biết ông Kim đã được xem những bức ảnh do vệ tinh chụp về “các khu vực mục tiêu chính”, bao gồm Seoul và các thành phố có căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc, cũng như các căn cứ của Mỹ ở Guam và Hawaii.

Không có báo cáo nào có hình ảnh đi kèm để xác minh các tuyên bố từ Bình Nhưỡng.

Khi được hỏi về những thông tin mới nhất, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ nói với tờ Japan Times rằng Lầu Năm Góc “không thể xác nhận tính chính xác” của những tuyên bố từ Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tin rằng, vệ tinh này có thể đã được đưa vào quỹ đạo nhưng vẫn giữ im lặng về khả năng cũng như giá trị quân sự của nó, mặc dù tất cả đều bày tỏ lo ngại.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba 28/11: “Nếu (Triều Tiên) sở hữu và vận hành một vệ tinh trinh sát, điều đó có thể đe dọa thêm đến hòa bình và an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế”.

Seoul đã trục vớt được một vệ tinh do thám của Triều Tiên sau khi nước này phóng thất bại lần đầu tiên vào cuối tháng 5 , nhưng cho biết vệ tinh này có rất ít hữu ích về mặt quân sự. Theo đó, Seoul tin rằng bất kỳ vệ tinh nào của Triều Tiên cũng đều có thể sử dụng công nghệ thô sơ, bao gồm cả camera có độ phân giải thấp.

Bình Nhưỡng cho biết họ có ý định sử dụng một loạt vệ tinh do thám để theo dõi các căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi có hơn 80.000 quân nhân Mỹ đồn trú.

Các chuyên gia nói rằng, mặc dù việc sở hữu một vệ tinh hoặc một nhóm vệ tinh có thể tăng cường khả năng nhắm mục tiêu của nước này vào các căn cứ đó, nhưng điều đó cũng có thể giúp Bình Nhưỡng hiểu rõ hơn về ý định của Mỹ, Hàn.

Frank Aum, chuyên gia về Triều Tiên-Hàn Quốc tại Viện Hòa bình Mỹ bình luận: “Vệ tinh, nếu hoạt động, có thể giúp cải thiện khả năng nhắm mục tiêu của tên lửa Triều Tiên, giúp Bình Nhưỡng tăng cường mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh của nước này. Tuy nhiên, lợi ích từ vệ tinh cũng có thể giúp giảm nguy cơ xung đột vô tình bằng cách cung cấp cho Triều Tiên sự nhận thức rõ ràng hơn về các hoạt động quân sự Mỹ-Hàn”.