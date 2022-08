Liên tiếp xảy ra trộm cắp ở KĐT Gamuda Gardens

Ông D- chủ một căn liền kề KĐT Gamuda Gardens (xin được giấu tên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt về vụ việc kẻ trộm đột nhập vào nhà rạng sáng ngày 9/8, lấy đi một số đồ đạc có giá trị.

Ông D cho biết, khoảng 2 giờ sáng ngày 9/8, bà H (tên đã được thay đổi)- vợ ông D tỉnh dậy, phát hiện cửa sổ tầng 2 bị mở. Hốt hoảng bà H gọi hỏi chồng, thì được biết ông D không mở cửa. Hai vợ chồng ông D dậy kiểm tra thì phát hiện kẻ gian đột nhập lấy đi 1 điện thoại cùng 1 ví đựng 1 số giấy tờ tùy thân.

Phát hiện kẻ gian đột nhập, ông D đã báo sự việc với Công an phường Trần Phú. Công an phường Trần Phú đã có mặt để ghi nhận hiện trường vụ việc.

Theo ông D, trước khi đi ngủ, gia đình ông đã khóa cửa rất cẩn thận. Có khả năng kẻ trộm đã đột nhập theo cửa phụ nhà vệ sinh, sau đó lên tầng 2 lấy đi một số đồ vật.

Chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày, KĐT Gamuda Gardens đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ kẻ gian đột nhập vào nhà dân lấy đi nhiều đồ đạc có giá trị. Ảnh: Như Lực

"Kẻ trộm có thể biết tầng 1 có camera nên không xuống để ra ngoài, mà đã mở cửa sổ tầng 2 để tẩu thoát…", ông D nói.



Theo một số người dân sống trong khu đô thị Gamuda Gardens, gần 1 tháng nay an ninh của KĐT Gamuda Gardens xảy ra nhiều bất ổn khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp. Vụ trộm đột nhập nhà ông ngày 9/8 là vụ thứ 4.

Trước đó, vào khoảng thời gian 1 giờ 15 - 1 giờ 35 phút rạng sáng ngày 23/7, kẻ gian đã liên tiếp đột nhập vào 3 căn hộ tại đường 3.6 khu đô thị Gamuda Gardens để trộm cắp tài sản.

Kẻ gian đã lấy đi 5 điện thoại di động và 500.000 đồng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cấp ủy đảng, tổ dân phố 13 đã đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa có kết quả…

Đang điều tra, làm rõ vụ việc kẻ trộm đột nhập KĐT Gamuda Gardens

Chiều 9/8, trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, đại diện Ban quản lý KĐT Gamuda Gardens cho biết, sau khi xảy ra vụ việc trộm đột nhập nhà ông D, lực lượng bảo vệ đã vào ghi nhận sự việc.

Trong sáng ngày 9/8, Ban quản lý KĐT Gamuda Gardens đã phối hợp làm viêc với công an quận Hoàng Mai để cung cấp các thông tin để làm rõ vụ việc.

Video kẻ gian đột nhập nhà 1 hộ dân ở KĐT Gamuda Gardens ngày 23/7. Video người dân cung cấp

Bước đầu, trích xuất camera đã phát hiện được hình ảnh kẻ gian đột nhập nhà ông D.

Cũng theo vị đại diện Ban quản lý KĐT Gamuda Gardens, hình ảnh kẻ gian đột nhập nhà ông D được xác định là kẻ gian đã đột nhập nhà 1 hộ dân xảy ra vào ngày 23/7 trước đó. Hiện, cấp trên đang yêu cầu thay ngay đơn vị bảo vệ.



Trả lời nội dung thông tin báo cáo của người dân KĐT Gamuda Gardens cho biết ngày 23/7 xảy ra việc kẻ gian đột nhập nhà 3 hộ dân lấy đi 5 điện thoại và 500.000 đồng, vị đại diện Ban quản lý KĐT Gamuda Gardens cho biết, theo báo cáo của người dân là trộm đột nhập 3 nhà lấy đi 5 điện thoại và 500.000 đồng. Tuy nhiên, trong đó có 1 vụ việc tới chiều cư dân mới báo, nên không biết có mất hay không.

Trong vụ việc nói trên, quá trình xác minh cơ quan công an đã xác minh được 1 vụ kẻ trộm lấy 1 điện thoại iphone 7. Sau khi lấy trộm điện thoại kẻ gian có nhắn tin cho em gái nạn nhân hỏi có chuộc lại điện thoại không.

Quá trình xác minh cơ quan công an xác định số điện thoại kẻ trộm dùng để liên lạc với người nhà bị hại là sim rác đăng ký ở Yên Bái, tuy nhiên sau khi thấy "động" kẻ trộm đã bỏ số điện thoại đi...

Theo một lãnh đạo công an phường Trần Phú, sau khi nhận được thông tin kẻ gian đột nhập nhà ông D, lực lượng công an phường đã phối hợp với Đội hình sự Công an quận Hoàng Mai tiến hành xác minh vụ việc từ 3 giờ sáng.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ rà soát, điều tra, làm rõ vụ việc.