Loại cây thấp tè ra trái quá trời này ở Hậu Giang đang làm ra 4 loại sản phẩm bắt mắt

Xác định công tác xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn là nhiệm vụ cần thiết giúp tăng cường mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến với hệ thống phân phối, giúp cơ sở sản xuất chủ động được đầu ra và nguồn hàng, hình thành các chuỗi liên kết bền vững, ổn định.

Hàng năm, Chi cục Chất lượng, Chế biến, Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đều xây dựng kế hoạch củng cố và phát triển thêm các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Trong năm 2024, Chi cục xây dựng kế hoạch phát triển thêm 04 chuỗi trên các loại sản phẩm nông thủy sản tại tỉnh.

Qua quá trình khảo sát điều kiện sản xuất tại cơ sở, thu mẫu kiểm nghiệm đối với vùng đất, nguồn nước phục vụ sản xuất sản phẩm Dâu tằm tại cơ sở Hồng Mơ (địa chỉ Ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), xác định Cơ sở đủ điều kiện để cấp xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo quy định tại Quyết định số 3075/2016/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 cùa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục đã cấp giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho Cơ sở Hồng Mơ với sản phẩm: Dâu tằm tươi, Rượu dâu tằm, Trà túi lọc dâu tằm, Siro dâu tằm.

Sau khi được cấp xác nhận Cơ sở có thể sử dụng được logo của chuỗi trên sản phẩm của mình, đó cũng là điểm nhấn giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và sản phẩm thông thường.

Trồng cây dâu tằm lấy trái ở Hậu Giang.

Việc cấp xác nhận sản phẩm cung ứng thực phẩm an toàn góp phần tạo nguồn cung ứng thực phẩm chất lượng cao và cũng là động lực để cơ sở mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh việc phát triển cấp mới các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, Chi cục có kế hoạch kiểm tra, thu mẫu giám sát chất lượng sản phẩm của các chuỗi đã được cấp giấy xác nhận, chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm tại chuỗi nhằm ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời tiếp tục thông tin, tuyên truyền quảng bá các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn của tỉnh đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phối hợp trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, giám sát, thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh Hậu Giang đưa các tỉnh, thành phố tiêu thụ và ngược lại.

Việc phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn ở Hậu Giang bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, hình thành nhiều mối liên kết bền vững giữa sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, cung cấp ra thị trường nguồn thực phẩm được giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 19 chuỗi. Đối với các chuỗi đang hoạt động, cần tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ở các tỉnh, thành phố trong nước; đa dạng hóa sản phẩm; mở rộng phạm vi cung ứng thực phẩm an toàn theo chuỗi đến các bếp ăn tập thể, trường học, khách sạn, nhà hàng.