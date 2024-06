Trồng dưa hấu quả to bự, ăn bổ dưỡng, gặp nắng nóng, nông dân nơi này ở Nghệ An hái ra tiền Trồng thứ dây bò ra quả to bự, ăn bổ dưỡng, gặp nắng nóng, nông dân nơi này ở Nghệ An hái ra tiền

Dưa hấu được trồng bạt ngàn trên cánh đồng ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Hợp chất đất nên quả dưa hấu ở đây to, ngon, ngọt, bổ dưỡng. Thời tiết càng nắng nóng, loại quả giải khát này được tiêu thụ rất nhanh.