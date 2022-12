Trồng mai vàng ứng dụng công nghệ cao, nông dân xã Vọng Thê ở An Giang kỳ vọng cái Tết ấm no Trồng mai vàng ứng dụng công nghệ cao, nông dân xã Vọng Thê ở An Giang kỳ vọng cái Tết ấm no

Sau gần 3 năm đặt nhiều tâm huyết vào vườn mai vàng ứng dụng công nghệ tưới phun bằng năng lượng mặt trời, kết hợp điều khiển từ xa qua điện thoại di động, tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh xã Vọng Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) kỳ vọng cái Tết “được mùa” trong năm 2023, khi những gốc mai vàng đã sẵn sàng chào xuân mới.

