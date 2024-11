Trồng cây ra quả "khổng lồ" ở Cần Thơ, nặng như sầu riêng, bán giá cao nhất 90.000 đồng/kg, đó là trái gì?

Anh Toàn gọi tên na "khổng lồ" do mình trồng được là na sầu riêng (do trái có gai to, nhọn, giống với trái sầu riêng). Giống na mới này có xuất xứ từ nước ngoài được anh Toàn đưa về trồng thành công.

Trái na sầu riêng nặng từ 1-3 kg.

Na sầu riêng bán được với giá từ 70.000 – 90.000 đồng/kg.

Na "khổng lồ" có vị ngọt thanh, hương thơm đậm đà.

Khác với na Thái (trái có trọng lượng từ 0,5-1kg nếu chăm sóc tốt), na sầu riêng ra trái to hơn, trọng lượng trung bình từ 1-3kg/trái.

Trái na "khổng lồ" có hình dáng đẹp, cho vị ngọt thanh, hương thơm đậm đà. Ngoài ăn trái tươi, có thể trưng bày trong các dịp lễ tết, sự kiện.

Trái na "khổng lồ" có hình dáng đẹp.

Ngoài ăn trái tươi, na sầu riêng có thể trưng bày trong các dịp lễ tết, sự kiện.

Na sầu riêng do anh Toàn (áo xanh bên phải) trồng đang thu hoạch vụ đầu tiên.

Bên trong trái na sầu riêng "khổng lồ" trồng thành công ở TP Cần Thơ.

Do là giống na mới và với những ưu điểm trên, na "khổng lồ" có giá bán tại vườn từ 70.000 – 90.000 đồng/kg.

Anh Toàn cho biết, nhiều năm trước, anh nhập 1 cây giống về trồng thử nghiệm. Nhận thấy cây phát triển tốt và cho trái to, ăn ngon nên quyết định nhân rộng trên 4.000m2 đất trồng lúa kém hiệu quả.

Na sầu riêng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Na sầu riêng sau 2 năm trồng sẽ bắt đầu cho trái, thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 4 tháng.

Hiện vườn anh Toàn đã có 350 gốc na sầu riêng 2 năm tuổi, đang cho trái vụ đầu tiên.

"Na sầu riêng sau 2 năm trồng đã bắt đầu cho trái, thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 4 tháng, sản lượng dự kiến đạt 3 tấn/năm và có thể tăng gấp đôi trong những năm tiếp theo" - anh Toàn nói.