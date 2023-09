Trồng nghệ tốt um, dân một nơi ở Bình Định đào bật lên la liệt củ tươi, gặp giá hời, cả làng vui Thứ cây tốt um, dân một nơi ở Bình Định đào bật lên la liệt củ, gặp khi giá hời, nhà nào cũng vui

Mô hình trồng nghệ trên diện tích đất bạc màu đã mở ra hướng phát triển sản xuất mới cho bà con nông dân huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Không chỉ xã An Tân mà ở xã An Hòa, thị trấn An Lão, nhiều hộ cũng chuyển sang trồng nghệ trên đất bạc màu.