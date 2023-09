Nhờ áp dụng cộng nghệ cao vào trồng rau quả, đã có nhiều mô hình cho hiệu quả sản xuất tăng từ 50-60%.

Tạo được nhiều chuỗi giá trị sản xuất – bao tiêu

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng giá thể để sản xuất một số loại rau chất lượng cao, gắn với tiêu thụ sản phẩm ở các tỉnh phía Bắc" đã thực hiện được 15 mô hình sản xuất rau chất lượng cao, gồm 7 mô hình trồng dưa thơm, 6 mô hình trồng dưa chuột, 2 mô hình trồng cà chua tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang và Thanh Hóa. Tổng diện tích gieo trồng 25ha, trong đó 12ha dưa thơm, 10ha dưa chuột, 3ha cà chua.

Thực tế các mô hình cho thấy, các giống cây đưa vào trồng đều sinh trưởng, phát triển khỏe, năng suất, chất lượng đạt cao, hiệu quả thâm canh vượt trội hơn với đối chứng từ 31- 50%. Đặc biệt, Ban chủ nhiệm dự án còn tư vấn giúp các HTX kết nối với 8 đối tác doanh nghiệp thu mua rau, quả sạch có uy tín, nhờ đó toàn bộ sản phẩm tạo ra từ mô hình đều được thu mua với giá cao, ổn định.

PGS - TS Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá: Trong thời gian thực hiện dự án (2021-2023) xảy ra dịch Covid-19 nhưng các thành viên của Dự án vẫn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch và tiến độ sản xuất đề ra, giúp các nhà nông tăng cao đáng kể giá trị thu nhập/ha canh tác. Trong đó có nhiều mô hình thu nhập tăng cao gần 60% so với đối chứng không áp dụng công nghệ cao (trồng dưa trên giá thể, trong nhà lưới, nhà màng).

Mô hình trồng dưa thơm trong dự án. Ảnh: Hải Tiến

Bà Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong tiết lộ, nhờ kết nối với chuỗi sản xuất nông sản sạch của dự án, công ty vừa có được nguồn thu mua rau quả đều đặn, chất lượng tốt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa có được lợi nhuận kinh doanh tốt hơn, giúp tăng thêm uy tín của công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.



TS Đoàn Xuân Cảnh - Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Trưởng ban quản lý dự án chia sẻ, dự án đã kết nối được với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm ổn định cho các mô hình như Công ty TNHH dịch vụ EB (BigC TP.HCM), Công ty CP Nông nghiệp Hữu cơ HD - Green (Hải Dương), Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong (Bắc Ninh); Công ty CP đầu tư nuôi trồng và phân phối nông sản Hoàng Quý 868; Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp Vineco… Có thể coi đây là một trong những thành công then chốt, giúp tăng cao hiệu quả sản xuất bền vững và duy trì, nhân rộng các mô hình lâu dài, kể cả sau khi kết thúc dự án.

Hiệu quả sản xuất tăng vượt trội

Ông Bùi Văn Phố - thành viên HTX Âu Việt Farm (Hải Dương) cho biết, ông tham gia dự án từ năm 2021, thực hiện trồng 5.000m2 dưa thơm vân lưới TL3, mỗi vụ thu hoạch được trên 16 tấn quả. Sau xuất bán và trừ mọi chi phí sản xuất, ông lãi gần 210 triệu đồng, vượt hơn so với vườn trồng đối chứng khoảng 104 triệu đồng. Tương ứng, thu nhập bình quân trên 1ha canh tác đạt 920 triệu đồng, lãi thuần 418 triệu đồng/ha, hiệu quả sản xuất tăng cao hơn đối chứng gần 50%.

Bà Lê Thị Thóc (ở HTX Dịch vụ Cơ giới hóa Nông nghiệp Đông Tiến (Thanh Hóa) cũng phấn khởi cho hay, bà trồng 1ha dưa chuột Galaxy theo quy trình công nghệ cao của dự án, nhờ được Công ty TNHH Vineco (ở Long Biên, Hà Nội) ký hợp đồng thu mua toàn bộ sản phẩm, nên thu nhập bình quân đạt trên 990 triệu đồng. Sau cân đối thu, chi, lợi nhuận được gần 438 triệu đồng, cao hơn mô hình đối chứng khoảng 59%.

Theo nhật ký sản xuất của HTX Âu Việt Farm, HTX tham gia dự án trồng 3ha cà chua, giống Nowara RZ, thu hoạch được hơn 450 tấn quả, được Công ty CP Nông nghiệp Hải Ninh (Hải Dương) và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hải Phong (Bắc Ninh) bao tiêu hết. Kết thúc mùa vụ, giá trị thu hoạch đạt 3,825 tỷ đồng, lãi thuần trên 1,785 tỷ đồng, tăng so với đối chứng gần 700 triệu đồng.

Ông Phùng Danh Mừng - Giám đốc HTX cho biết, do cà chua trồng trên giá thể và trong nhà kính, "cho ăn" đúng lúc, đúng chỗ, đúng định lượng dinh dưỡng cây trồng cần nên vừa ít bị sâu bệnh hại, nhất là các bệnh do virus không thể chữa trị, vừa giúp nhà nông tránh được lãng phí phân do bón theo cảm tính, giảm chi mua thuốc BVTV, năng suất, chất lượng sản phẩm đạt cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm được doanh nghiệp thu mua giá cao mà không cần phân loại.

Bà Trần Thị Thu Trang - Phó Giám đốc HTX Rau sạch Yên Dũng (Bắc Giang) cho rằng, kết quả đạt được lớn nhất khi tham gia Dự án là HTX kết nối được với nhiều đầu mối bao tiêu rau quả có uy tín. Qua đó giúp nhà vườn giữ chân được các doanh nghiệp thu mua sản phẩm lâu dài, nhất là sau khi dự án dừng hoạt động.

Ông Mai Xuân Thịnh - Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp hữu cơ HD – Green cũng tâm đắc cho hay, một trong những khâu khó nhất của kinh doanh nông sản là phải triển khai được các mô hình sản xuất rau củ quả cho số lượng sản phẩm lớn, chất lượng đạt cao và ổn định. Để làm được việc này, trước đây công ty phải mất rất nhiều công sức và thời gian đi thăm dò, tìm hiểu. Sau đó còn phải ứng vốn trước cho các đơn vị sản xuất, rồi cử cán bộ ăn cùng, ở cùng các nông hộ để chỉ đạo gieo trồng đúng tiến độ kế hoạch, thậm chí còn phải giám sát không để thương lái bên ngoài vào tranh mua rất vất vả. "Từ khi được Ban chủ nhiệm dự án mời tham gia chuỗi giá trị sản xuất rau công nghệ cao, công ty đã tiết giảm được rất nhiều thời gian, công sức và kinh phí, tăng cường hiệu quả kinh doanh, uy tín trên thương trường. Đây là tiền đề rất quan trọng giúp chúng tôi duy trì các mô hình sản xuất rau công nghệ cao dài lâu, bền vững" – ông Thịnh nói.