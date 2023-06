Trồng sầu riêng ở Đồng Nai ví như cây tiền tỷ, giá sầu riêng giảm nông dân nói vẫn lãi chán Trồng sầu riêng ở Đồng Nai, giá sầu riêng chỉ còn 50.000 đồng/kg, nhà vườn nói vẫn lãi, thương lái đua nhau gom hàng

Năm nay, tùy địa phương mà sầu riêng ở Đồng Nai vào vụ thu hoạch trễ hơn từ 1-2 tháng so với mọi năm. Do nhiều nhà vườn trồng sầu riêng cho thu hoạch trễ nên suốt gần 2 tháng qua, giá sầu riêng đứng ở mức cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.