Trump tuyên bố bất ngờ ngay sau khi Biden được Quốc hội chứng nhận chiến thắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump

"Tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử, và sự thật đứng về phía tôi, nhưng sẽ có một sự chuyển giao có trật tự vào ngày 20/1", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rạng sáng 7/1 thông qua tài khoản Twitter của trợ lý Nhà Trắng Dan Scavino. Tài khoản Twitter và Facebook của Trump hiện bị khóa nên không thể đăng bài.

Mặc dù vẫn không chính thức nhận thua nhưng tuyên bố của ông rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ kết thúc vào ngày 20/1 là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất kể từ cuộc bầu cử vào tháng 11/2020 rằng, ông Trump đã chấp nhận thất bại trước ông Biden.

"Tôi luôn nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến để đảm bảo rằng chỉ những lá phiếu hợp pháp mới được tính. Dù điều này thể hiện sự kết thúc của nhiệm kỳ đầu vĩ đại nhất trong lịch sử tổng thống, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu cuộc chiến của chúng tôi trong việc Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Trump cho biết thêm.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ chứng nhận Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11. Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, với cương vị Chủ tịch Thượng viện đã chủ trì phiên họp chung của Quốc hội, xác nhận ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump chỉ nhận được 232 phiếu.

Cuộc họp lưỡng viện quốc hội do Phó Tổng thống Pence chủ trì chỉ là một thủ tục mang tính hình thức được quy định trong Hiến pháp Mỹ để xác nhận phiếu đại cử tri do các bang gửi lên. Tuy nhiên, sự kiện này thu hút sự chú ý rất lớn trong năm nay, do Tổng thống Trump quyết không thừa nhận thất bại, liên tục đưa ra cáo buộc gian lận bầu cử và hối thúc Pence hành động để ngăn quốc hội chứng nhận chiến thắng của Biden.