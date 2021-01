Joe Biden chính thức trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ

Ông Biden đã được Quốc hội chứng nhận là Tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Cụ thể, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã chứng nhận ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của ông Trump và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 vào đầu ngày thứ Năm 7/1.

Động thái này đã hoàn thiện quy trình bầu cử năm 2020 của Mỹ và xác nhận rằng ông Biden sẽ nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1, bất chấp đương kim Tổng thống Donald Trump vẫn từ chối nhận thua.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, với cương vị Chủ tịch Thượng viện chủ trì phiên họp chung của quốc hội đã xác nhận ông Joe Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

"Hãy trở lại làm việc thôi", Pence nói, trước khi gõ búa tuyên bố kết thúc phiên họp lưỡng viện quốc hội chứng nhận phiếu đại cử tri lúc 4h sáng 7/1 (16h giờ Hà Nội). Tuyên bố này của ông Pence chấm dứt mọi tranh cãi về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

"Thượng viện Mỹ sẽ không bị đe dọa”, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết. Ông McConnell cũng bác bỏ tuyên bố của đương kim Tổng thống Trump về gian lận bầu cử, nhấn mạnh cáo buộc là vô căn cứ đồng thời lên án những người biểu tình ủng hộ Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

“Chúng tôi sẽ không cúi đầu trước sự vô pháp hoặc đe dọa. Chúng tôi đã trở lại vị trí của mình. Chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiến pháp”, ông McConnell nói thêm khi Thượng viện họp lại sau khi những kẻ bạo loạn bị loại khỏi tòa nhà Quốc hội.

Cuộc họp Quốc hội do Phó Tổng thống Pence chủ trì chỉ là một thủ tục mang tính hình thức được quy định trong Hiến pháp Mỹ để xác nhận phiếu đại cử tri do các bang gửi lên. Tuy nhiên, sự kiện này thu hút sự chú ý rất lớn trong năm nay, do Tổng thống Trump quyết không thừa nhận thất bại, liên tục đưa ra cáo buộc gian lận bầu cử và hối thúc Pence hành động để ngăn quốc hội chứng nhận chiến thắng của Biden.

Ngay khi phiên họp vừa khai mạc vào trưa 6/1, tình hình rơi vào hỗn loạn bởi đám đông hàng trăm người ủng hộ Trump xông vào tòa nhà quốc hội, đập phá đồ đạc, buộc lực lượng bảo vệ phải nổ súng khiến một người chết. Ba người nữa cũng thiệt mạng trong biến cố này.

Cuộc họp quốc hội bị gián đoạn suốt nhiều giờ, trước khi được nối lại. Sau phiên họp chứng nhận của quốc hội, ông Trump ra tuyên bố cho rằng quyết định này "đánh dấu cái kết của nhiệm kỳ đầu vĩ đại nhất trong lịch sử tổng thống Mỹ".

"Dù hoàn toàn không đồng ý với kết quả cuộc bầu cử cũng như những sự thật đứng về phía tôi, dù sao vẫn sẽ có sự chuyển giao trật tự vào ngày 20/1", ông Trump cho hay.