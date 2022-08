Sắn Việt Nam bị cạnh tranh với sắn Thái Lan, Lào tại Trung Quốc

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong quý II/2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam đạt 778.800 tấn, trị giá 344,11 triệu USD, tăng 26,6% về lượng và tăng 38,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất tiêu thụ sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam.



Cụ thể, trong quý 2/2022, Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam 699.480 tấn sắn và sản phẩm từ sắn, trị giá 308,15 triệu USD, tăng 27% về lượng và tăng 38,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 89,5% trong tổng trị giá xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của cả nước.



Tuy nhiên, thời gian qua, phía Trung Quốc nhận hàng vẫn khá chậm, nhu cầu tiêu thụ yếu hơn do đang trong mùa nắng nóng, đồng thời giá bán tinh bột sắn tại Trung Quốc giảm nên các chủ hàng Việt Nam cũng phải giảm giá bán.

Thời gian qua, giá tinh bột sắn thành phẩm tại Tây Ninh biến động nhẹ, do thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu tiêu thụ tinh bột sắn yếu hơn, tuy nhiên tiêu thụ nội địa vẫn khá tốt nên hiện nay các nhà máy vẫn tập trung khai thác thị trường nội địa.



Hiện một số nhà máy tinh bột sắn tại Đắk Lắk bắt đầu thu mua nguyên liệu trở lại sau hơn hai tháng nghỉ bảo dưỡng. Các nhà máy tinh bột sắn phía Bắc đang đưa hàng lên cửa khẩu để giải phóng hàng tồn kho trước khi vụ mới bắt đầu từ tháng 9 tới.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, thời gian tới nhu cầu của Trung Quốc đối với sắn và tinh bột sắn vẫn cao, là cơ hội tốt để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này.

Hiện nay tại Trung Quốc, tinh bột sắn của Việt Nam bị cạnh tranh bởi sắn của Thái Lan và Lào. Ngoài ra, thị trường Trung Quốc hay thay đổi về chính sách xuất nhập khẩu gây ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam, trong đó có ngành sắn.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu sắn và tinh bột sắn lớn nhất thế giới

Trong 5 tháng đầu năm 2022, nhu cầu nhập khẩu sắn của các thị trường lớn đều tăng so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân là do các nhà nhập khẩu tìm kiếm các sản phẩm thay thế ngũ cốc, trước nguy cơ khủng hoảng lương thực do chiến sự tại Ukraine.

Tuy nhiên trừ Trung Quốc, thì thị phần sắn của Việt Nam tại các thị trường này đều ở mức thấp. Dự báo thời gian tới, nhu cầu mua sắn và tinh bột sắn từ các nhà nhập khẩu nước ngoài vẫn tăng do các nước tăng cường dự trữ lương thực, ngũ cốc cho tiêu dùng.

Ngoài ra, các ngành công nghiệp năng lượng và thức ăn chăn nuôi cũng chuyển sang nhập khẩu các sản phẩm từ sắn để thay thế, dẫn đến tăng nhu cầu đối với sắn.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu sắn và tinh bột sắn lớn nhất thế giới và cũng là thị trường tiêu thụ sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu tinh bột của Trung Quốc đạt 1,05 tỷ USD, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 379,67 triệu USD, tăng 270% so với cùng kỳ năm 2021, thị phần tinh bột sắn của Việt Nam chiếm 35,9% trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 14,2% của cùng kỳ năm 2021.

Nhập sắn của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 1,05 triệu USD, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 108,7 triệu USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021, thị phần sắn của Việt Nam chiếm 10,3% trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, giảm so với mức 14,3% của cùng kỳ năm 2021.

Quý II/2022, tinh bột sắn là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, với 559.240 tấn, trị giá 276,94 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 92,5% tổng trị giá tinh bột sắn xuất khẩu của cả nước, với 520.870 tấn, trị giá 256,1 triệu USD. Trong quý II/2022, xuất khẩu sắn lát khô đạt 222.080 tấn, trị giá 66,17 triệu USD, tăng 7,1% về lượng và tăng 20,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 78,2% tổng trị giá sắn lát khô xuất khẩu của cả nước.