Trung Quốc dự kiến chi 7 tỷ USD mua 1 triệu tấn một loài thủy sản, mua của Việt Nam bao nhiêu?

Theo thống kê của cơ quan Hải quan Trung Quốc, 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc đạt 2,686 tỷ USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2022.



Trong 2 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc giảm nhập khẩu thủy sản từ hầu hết các thị trường cung cấp lớn như Ecuador, Nga, Canada, trong khi tăng nhập khẩu từ Mỹ, Ấn Độ và Na Uy.

Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 8 cho Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2023 với 91,77 triệu USD, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần thủy sản của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 6% trong 2 tháng đầu năm 2022 xuống còn 3,4% trong 2 tháng đầu năm 2023.

Theo undercurrentnews, Gorjan Nikolik, nhà phân tích thủy sản trưởng của Rabobank, cho biết, Trung Quốc dự kiến nhập khẩu 1 triệu tấn tôm, trị giá 7 tỷ USD vào năm 2023. Trong 2022, nhập khẩu tôm Trung Quốc tăng mạnh, Ecuador là nhà cung cấp tôm lớn nhất tại thị trường Trung Quốc với 565.000 tấn tôm, tăng 49% so với 2021. Ấn Độ theo sau với 137.000 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà cung cấp lớn khác gồm Việt Nam, Thái Lan, Argentina,...

Trung Quốc dự kiến nhập khẩu 1 triệu tấn tôm, trị giá 7 tỷ USD vào năm 2023. Ảnh: VASEP.

Khi thu nhập trung bình của người Trung Quốc tăng 4% hoặc 5%, nhu cầu nhập khẩu động vật giáp xác và cá biển tăng 10% hoặc 12%. Nền kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay. Vì vậy, việc Trung Quốc nhập khẩu 1 triệu tấn thủy sản là hoàn toàn khả thi.

Gorjan Nikolik cho biết, các nước sản xuất tôm sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự phát triển nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc.

Fan Xubing, Giám đốc Seabridge Marketing cho rằng nhu cầu tôm tăng nhờ sự đổi mới sản phẩm ở Trung Quốc. Xiahua - một sản phẩm được làm từ tôm cỡ nhỏ nuôi tại địa phương, dùng để nấu lẩu - là một trong nhiều sản phẩm tôm ngày càng phổ biến đối với người tiêu dùng Trung Quốc. Xiahua, mắm tôm, bánh tôm đều là những phụ phẩm từ tôm nước ấm cỡ nhỏ, giá trị thấp.

Tôm tẩm bột cũng đang trở nên phổ biến. Ngoài ra, nhu cầu đối với tôm đông lạnh, còn đầu, còn vỏ cũng tăng. Tôm là mặt hàng nhập khẩu phổ biến vì tính linh hoạt, có thể thay đổi và thích nghi với các xu hướng ấm thực mới.

Việc Trung Quốc tăng nhập khẩu tôm có thể tạo cơ hội cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tôm Việt Nam. Thống kê cho thấy, từ tháng 12/2022, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu tôm từ Việt Nam với mức tăng trưởng 38% trong tháng 12.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), từ vị trí số 3, Trung Quốc đã vươn lên thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam, sau Mỹ. 7 sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc hiện nay gồm: Tôm, cua, cá hồi, mực, cá minh thái, cá tuyết, cá tra.

Trong đó, tôm là sản phẩm được Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất với tỷ lệ 24% khối lượng, 41% giá trị.

Theo Rabobank, giá tôm thế giới có thể phục hồi vào nửa cuối năm 2023 nếu nhu cầu từ Trung Quốc về mức trước đại dịch. Các tháng đầu năm 2023, nhập khẩu tôm của Trung Quốc tăng chủ yếu do các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu khi giá tôm ở mức thấp, chứ không có nghĩa là nhu cầu người tiêu dùng Trung Quốc cũng tăng.

Chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc vẫn thấp mặc dù chính phủ nước này đã nới lỏng quy định phòng dịch, người tiêu dùng ở Trung Quốc vẫn hạn chế ăn uống ở ngoài.

Rabobank dự báo nguồn cung tôm chân trắng nuôi trong năm 2023 sẽ giảm. Do lo ngại về nhu cầu của thị trường, người nuôi tôm Ấn Độ có xu hướng trì hoãn thả nuôi. Do đó, sản lượng tôm Ấn Độ trong năm 2023 được dự báo giảm 13% so với năm 2022. Khoảng 90% người nuôi tại Ấn Độ có khả năng không tăng mật độ tôm nuôi trong ao.