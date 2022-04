Trung Quốc mua than của Nga bằng đồng NDT

Ảnh minh họa: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đây sẽ là những chuyến giao hàng nguyên liệu thô đầu tiên được thanh toán bằng đồng NDT kể từ khi Mỹ và châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga do chiến dịch quân sự tại Ukraine và loại một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Các nhà xuất khẩu dầu của Nga cũng đã cung cấp cho người mua Trung Quốc tùy chọn thanh toán bằng đồng NDT. Theo nguồn tin của Bloomberg, các lô dầu cấp ESPO đầu tiên, được mua bằng đồng NDT, sẽ được giao cho các nhà máy lọc dầu độc lập ở Trung Quốc trong tháng 5.

Bắc Kinh từ lâu đã tìm cách tăng cường sử dụng đồng NDT trong thương mại toàn cầu và các lệnh trừng phạt Nga đang giúp hiện thực hóa điều đó. Tuy nhiên, các khoản thanh toán bằng NDT không có khả năng đe dọa sự thống trị của đồng USD, ít nhất là trong ngắn hạn. Theo Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), tỷ trọng của đồng USD trong thanh toán quốc tế là khoảng 88%.

Các doanh nghiệp Trung Quốc có truyền thống mua than ở Nga bằng USD, tuy nhiên sau khi một số ngân hàng Nga ngắt khỏi hệ thống SWIFT, nhiều đối tác Trung Quốc đã tạm ngừng giao dịch. Nga là nước cung cấp than lớn thứ hai cho Trung Quốc. Hiệp hội Vận tải và phân phối than Trung Quốc lưu ý mặc dù các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn quan tâm đến việc tăng nhập khẩu than từ Nga, tuy nhiên các rào cản về hậu cần và tài chính sẽ hạn chế hoạt động này.